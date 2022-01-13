打第3劑疫苗 永和接種站現人潮

現場有架設紅繩分各種區塊，避免人潮散亂。（記者邱書昱攝）

2022/01/13 09:41

〔記者邱書昱／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒來襲，政府呼籲民眾加緊施打第3劑疫苗，新北市今天在4處地點，設立中大型接種站替預約的民眾施打。一早8點半在永和國父紀念館出現人潮，預計今天完成800人接種。

這次中大型接種站施打的疫苗為半量的莫德納，永和國父紀念館內佈置4個接種道，並且以紅繩拉出留觀等區域，醫護人員在問診時也提醒接種廠牌及詢問之前施打是否有狀況。

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當地的光明里長呂嘉慧也陪同長輩們前來，她說，因為這次使用網路預約，里辦公室和區公所也協助需要幫忙的長輩。至於是否認為加開接種量能？她說，仍要評估場地是否能消化。

一名71歲的羅先生說，完成接種2劑莫德納且間隔4個月，昨天打電話就成功預約，因此趕快來打。

另一位28歲的卓小姐說，前2劑是打AZ疫苗，這次是家人用網路幫忙預約，也希望能提升保護力，公司也有給半天的疫苗假，所以先來施打。

由於從今天開放到15日的四處中大型接種站，僅提供線上預約民眾施打，為此，新北市衛生局也將於即日起到20日於中和環球購物中心接種站、14日到16日於林口三井OUTLET、14日到15日於新莊宏匯廣場，開放隨到隨打的接種站。

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永和國父紀念館接種站排隊人潮。（記者邱書昱攝）

施打疫苗共分為4道，加快接種過程。（記者邱書昱攝）

永和國父紀念館接種站排隊人潮。（記者邱書昱攝）

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