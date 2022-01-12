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    台南打疫苗平台啟動第3劑預約 提供BNT+莫德納共4100劑

    南市衛生局本週末加開永康總圖、中山國中加強劑接種站，民眾即日起可至台南COVID-19疫苗接種預約系統進行預約。（圖由南市府提供）

    南市衛生局本週末加開永康總圖、中山國中加強劑接種站，民眾即日起可至台南COVID-19疫苗接種預約系統進行預約。（圖由南市府提供）

    2022/01/12 13:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情擴大，加上農曆春節即將到來，欲接種第3劑追加劑疫苗的民眾大增，1922公費疫苗預約平台預計15日重啟，在此之前，南市衛生局因應需求，即日率先啟動「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（原台南打疫苗），方便民眾上網預約追加劑施打。

    衛生局表示，台南市15日除加開成大醫院疫苗追加劑門診，亦將於15日上午8至11點、下午1至4點在永康新總館開設BNT追加劑接種站，提供1100劑；16日上午8至12點、下午1點半至5點半於中西區中山國中設置莫德納追加劑接種站，總計3000劑，民眾可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」預約。衛生局並提供教學影片，教大家如何進行預約。

    「台南COVID-19疫苗接種預約系統」除持續與戶政系統介接，協助市民預先進行身分比對，亦保有且持續更新疫苗接種紀錄，可協助判定疫苗接種紀錄及接種之劑別，避免民眾為尋覓接種地點及時間所造成之不便。也提醒，若市民已向醫療院所完成預約，請依約前往，無須再透過1922公費疫苗預約平台或台南COVID-19疫苗接種預約系統。

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