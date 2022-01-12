桃園銀行員群聚3人確診 市府設採檢站湧現人龍

桃園中壢某銀行3員工確診，公告停業1天。（記者李容萍攝）

2022/01/12 21:21

〔記者李容萍／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今（12）日公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再增4例，其中有3例是桃園機場相關確診居服員案17472在桃園市中壢區某銀行的接觸者，銀行今天公告停業1天進行清消，市府為找出社區內潛在病例，1月4日至12日到銀行洽公事或與行員有接觸民眾，可以到採檢站採檢，今天下午和晚上新增中壢區東興健行社區活動中心採檢站，到晚間9點累計近600人採檢。

桃園市長鄭文燦今晚視察東興健行社區活動中心採檢站，他說，銀行共有3名行員群聚感染，全分行行員、警衛、清潔人員等共30人都要採檢確認，疫調還在漏夜進行。因有群聚感染現象，市府下午設立社區採檢站，晚間也有開，呼籲有足跡症狀，或到分行洽公，跟行員接觸，盡快採檢確保社區安全，原則上，採檢站明天到15日下午都會提供採檢服務，若採檢結果出現新增個案，也會立即啟動進一步匡列及疫調。

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當地東興里長徐建土說，採檢站設得匆促，里內許多上班的人也沒辦法來，因此爭取增加晚上採檢的能量。雖然非強迫，但鼓勵里民盡量採檢；健行里長劉邦笙也說，下午2點廣播通知里民有確診足跡後，電話就接不完，超多人戒慎恐懼、很擔心，里辦公處也持續透過廣播，鼓勵若有足跡重疊或不舒服的里民採檢。

天晟醫院副院長林慶元說，今天下午3點過後，民眾看到市府防疫記者會訊息後，就迅速前來採檢，下午共採檢了234人，晚上3小時則有360多人。

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桃園市長鄭文燦（中）視察中壢東興健行社區活動中心採檢站，鼓勵曾到銀行洽公或與行員有接觸民眾踴躍採檢。（記者李容萍攝）

桃市府新增中壢區東興健行社區活動中心採檢站，接受採檢民眾都說採完比較安心。（記者李容萍攝）

市府新增中壢區東興健行社區活動中心採檢站，晚間湧入採檢人龍。（記者李容萍攝）

市府新增中壢區東興健行社區活動中心採檢站，晚間湧入採檢人龍。（記者李容萍攝）

市府新增中壢區東興健行社區活動中心採檢站，晚間湧入採檢人龍。（記者李容萍攝）

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