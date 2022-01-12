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    至少傳6人！林氏璧提醒：這案「有點像超級傳播」

    今日本土4例中3例與案17472有關，林氏璧提醒「有點像超級傳播事件」。（資料照，記者姚介修攝）

    今日本土4例中3例與案17472有關，林氏璧提醒「有點像超級傳播事件」。（資料照，記者姚介修攝）

    2022/01/12 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）我國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增4例本土病例，92例境外移入。其中3例為「案17472」居服員的接觸者，對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，此案「有點像超級傳播事件了」。

    林氏璧今天下午在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」貼文表示，新增4例本土病例中，1例為北市醫院看護，工作關係要採檢，Ct值甚高應該是舊案；另外3例為「案17472」的居服員，在銀行的接觸者，還在匡列接觸者中；他也指出，台北市立聯合醫院護理師男友Ct值從29降到21，「所以是新感染。應該是由護理師傳給男友較為合理。」

    林氏璧指出，桃園市長鄭文燦提到，一週來桃園的社區採檢站1萬190人全為陰性，這是好事，代表桃園社區還是沒有被入侵的太嚴重，他也喊話大家繼續加油，心態可以放輕鬆，但防疫行為可別放鬆。

    關於境外移入來到新高92例，林氏璧表示，農曆過年在1月31日，要來得及回來過年應該是在16日左右，因此這幾天應該就是境外移入的高峰，「所有防疫人員辛苦了，加油！再撐幾天應該就會好很多！」

    由於今日新增本土案例中有3例與案17472居服員有關，林氏璧也直言，「17472居服員一案，有點像超級傳播事件了。她一個人至少傳6人。」林氏璧貼出相關確診個案關聯圖並表示，「這張新增三例，然後新增七個定序，都和機場Omicron序列相同。」

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    今日本土4例中3例與案17472有關，林氏璧提醒「有點像超級傳播事件」。（圖取自臉書/日本自助旅遊中毒者）

    今日本土4例中3例與案17472有關，林氏璧提醒「有點像超級傳播事件」。（圖取自臉書/日本自助旅遊中毒者）

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