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    高雄蚵仔寮漁港上架場、舢筏碼頭棚架年久失修 漁業署補助改善

    高雄市蚵仔寮漁港為知名觀光漁港。（記者蘇福男攝）

    高雄市蚵仔寮漁港為知名觀光漁港。（記者蘇福男攝）

    2022/01/12 14:42

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市蚵仔寮漁港為知名觀光漁港，但上架場、舢筏碼頭棚架設施年久失修，鐵皮設施影響景觀，改善經費約需4500萬元，經立委邱志偉極力爭取，農委會漁業署同意補助一半、2250萬元經費，工程並於今年啟動。

    高市海洋局表示，蚵仔寮漁港有近400艘漁船，上架場承攬漁船上架、維修工程，目前東、西側各有1條曳船道，其中，東側4軌曳船道損壞嚴重需儘快更新，工程需先規劃設計才能施工。

    至於蚵仔寮漁港的內泊區棚架及景觀改善工程已完工，後續舢筏碼頭也要進行整體改善，拆除零散鐵皮設施，並進行新建棚架、景觀改善及地坪整修，預估經費約3000萬元。

    邱志偉表示，由於上架場工程需先進行設計規劃，因此要求漁業署先協助補助規劃設計經費，在施工細部設計及工程估算後，經費需求共1530萬元，後續漁業署也同意補助750萬元、近5成的工程經費，舢筏碼頭棚架及景觀改善工程屬內泊區的延續工程，經邱志偉積極爭取，漁業署同意補助1500萬元。

    海洋局指出，蚵仔寮漁港陸續完成碼頭結構改善、疏濬後，逐步解決安全性的問題，週邊設施老舊問題也要一併處理，因此陸續提出蚵仔寮漁港上架場改善及舢筏碼頭棚架改善計畫，感謝邱志偉協助爭取經費，後續工程將會儘速發包施工。

    高雄蚵仔寮漁港上架場設施年久失修，東側4軌曳船道損壞嚴重。（邱志偉服務處提供）

    高雄蚵仔寮漁港上架場設施年久失修，東側4軌曳船道損壞嚴重。（邱志偉服務處提供）

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