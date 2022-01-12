黃金海渡假村15度闖關環現差 環委批「以鄰為壑」建議退回

環現差會議前，地球公民基金會、環境資訊協會及加路蘭部落代表於環保署前召開記者會，表達對黃金海開發案的強烈抗議。（記者羅綺攝）

2022/01/12 14:26

〔記者羅綺／台北報導〕被稱為「史上最盧觀光投資殭屍案」的台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫，今天在環保署進行環境現況差異分析，這是黃金海第15度闖關環現差。會前地球公民基金會、環境資訊協會及加路蘭部落代表於環保署前召開記者會，表達強烈抗議；會中環評委員對富山考古遺址的衝擊、開發量體過大、廢水污染等議題加以討論，最後環委多認為「已給過太多次機會」，決議「建議退回」。

都蘭灣黃金海休閒度假村位於東海岸第一排，用地約10公頃，在22年前通過環評，但因超過3年沒動工，需依法進行環現差程序。黃金海緊鄰富山及富山二考古遺址，再加上是阿美族傳統領域，當地更有重要的的珊瑚礁生態，因此這起開發案13年內連審10次依舊爭議不斷，而這次已經是第二度闖關環現差。

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加路蘭部落傳統領袖（頭目）哈匿扎丮及部落會議主席高益統均表示，在2021年4月3日曾以53比0投票通過「反對黃金海渡假村」，認為政府與開發單位沒有尊重部落意志，開發預定地因大雨泥流嚴重且疑似有地質不穩現象，海域甚至出現「陰陽海」現象，因此族人強烈反對開發。

開發單位則表示，願意將總房間數調降為390間，分別是一期250間、二期140間；一期開發預估在環評通過後3年內開始施工，施工期約3至4年，而且承諾而一期營運兩年後，如年平均住宿率達65%，才考量進行二期開發。

但環評委員認為開發量體還是太大，且黃金海就夾在富山及富山二考古遺址之間，雖然開發單位將與遺址的距離從10公尺拉到11公尺，但還是過度接近遺址，「顯得開發單位沒有誠意」；更有環委批評，黃金海開發案有「以鄰為壑」的疑慮，「考古遺址不會講話，但是居民會講話，當地部落看起來反對聲量還是很大」。

具考古專業的環委郭素秋更直言，富山遺址是台灣新石器時代中期3300年前至4200年前的文化，展現東海岸或花東縱谷的文化內涵，有極高代表性且不可取代，但開發單位在環現差報告還刻意淡化富山第二遺址的重要性，「小小基地就涉及兩處遺址」，如果真的通過，「這兩處遺址絕對沒有存活的機會」。

閉門會議中，多數委員都認為，「已經給過開發單位多次機會，但報告卻越改越離譜，以施工最主要的為海域污染問題，但施工階段報告無法具體呈現，繼續審下去沒有太大意義」，因此紛紛同意退回黃金海案。

環保署環評專案小組第5次審查「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環境現況差異分析及對策檢討報告暨變更內容對照表」。（記者羅綺攝）

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