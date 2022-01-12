黃金海渡假村15度闖關環現差 環委批「以鄰為壑」建議退回
〔記者羅綺／台北報導〕被稱為「史上最盧觀光投資殭屍案」的台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫，今天在環保署進行環境現況差異分析，這是黃金海第15度闖關環現差。會前地球公民基金會、環境資訊協會及加路蘭部落代表於環保署前召開記者會，表達強烈抗議；會中環評委員對富山考古遺址的衝擊、開發量體過大、廢水污染等議題加以討論，最後環委多認為「已給過太多次機會」，決議「建議退回」。
都蘭灣黃金海休閒度假村位於東海岸第一排，用地約10公頃，在22年前通過環評，但因超過3年沒動工，需依法進行環現差程序。黃金海緊鄰富山及富山二考古遺址，再加上是阿美族傳統領域，當地更有重要的的珊瑚礁生態，因此這起開發案13年內連審10次依舊爭議不斷，而這次已經是第二度闖關環現差。
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加路蘭部落傳統領袖（頭目）哈匿扎丮及部落會議主席高益統均表示，在2021年4月3日曾以53比0投票通過「反對黃金海渡假村」，認為政府與開發單位沒有尊重部落意志，開發預定地因大雨泥流嚴重且疑似有地質不穩現象，海域甚至出現「陰陽海」現象，因此族人強烈反對開發。
開發單位則表示，願意將總房間數調降為390間，分別是一期250間、二期140間；一期開發預估在環評通過後3年內開始施工，施工期約3至4年，而且承諾而一期營運兩年後，如年平均住宿率達65%，才考量進行二期開發。
但環評委員認為開發量體還是太大，且黃金海就夾在富山及富山二考古遺址之間，雖然開發單位將與遺址的距離從10公尺拉到11公尺，但還是過度接近遺址，「顯得開發單位沒有誠意」；更有環委批評，黃金海開發案有「以鄰為壑」的疑慮，「考古遺址不會講話，但是居民會講話，當地部落看起來反對聲量還是很大」。
具考古專業的環委郭素秋更直言，富山遺址是台灣新石器時代中期3300年前至4200年前的文化，展現東海岸或花東縱谷的文化內涵，有極高代表性且不可取代，但開發單位在環現差報告還刻意淡化富山第二遺址的重要性，「小小基地就涉及兩處遺址」，如果真的通過，「這兩處遺址絕對沒有存活的機會」。
閉門會議中，多數委員都認為，「已經給過開發單位多次機會，但報告卻越改越離譜，以施工最主要的為海域污染問題，但施工階段報告無法具體呈現，繼續審下去沒有太大意義」，因此紛紛同意退回黃金海案。