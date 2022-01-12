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    到高雄更近了 台南捷運紅線啟動可行性研究

    台南捷運紅線可行性研究案路線示意圖。（圖由南市交通局提供）

    台南捷運紅線可行性研究案路線示意圖。（圖由南市交通局提供）

    2022/01/12 13:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運啟動紅線可行性研究案，規劃案沿台1線往南至高雄大湖，串聯台南及高雄兩都重要交通路線，預估設置10座車站及1座機廠，全長11.19公里。

    交通局表示，紅線自大林站（中華東路與大同路路口）起，沿台1線往南至高雄大湖，串聯台南市及高雄市重要交通路線，沿線經過南台南副都心、台南航空站、嘉藥大學城、大湖生活圈等發展聚落，再透過高雄紅線連結路竹及橋頭科學園區，形成區域治理及智慧運輸科技廊道，讓台南到高雄串連成規模更大、機能更完整的「南高大都會」。

    交通局表示，捷運計畫須經過可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計，才能進入工程及通車營運，每條路線從規劃至完工通車至少10年以上，紅線目前在可行性研究階段，將蒐集民眾意見後，納入評估檢討完成規劃成果，以利後續提報中央審議爭取核定後，進入下一階段綜合規劃作業。

    為讓民眾瞭解台南捷運紅線可行性研究案規劃內容並且廣納民意，交通局於1月18日南區大恩里活動中心、2月18日仁德區成功里活動中心、2月24日高雄市湖內區太爺公舘社區聯合活動中心舉行說明會，說明路線必要性、站位初步規劃及建造型式。

    台南捷運紅線可行性研究案路線規劃示意圖。（圖由南市交通局提供）

    台南捷運紅線可行性研究案路線規劃示意圖。（圖由南市交通局提供）

    台南捷運紅線規劃評估，採高架中運量系統。（圖由台南市交通局提供）

    台南捷運紅線規劃評估，採高架中運量系統。（圖由台南市交通局提供）

    台南市府啟動捷運紅線可行性研究案，將舉辦3場說明會廣納民意。（圖由南市交通局提供）

    台南市府啟動捷運紅線可行性研究案，將舉辦3場說明會廣納民意。（圖由南市交通局提供）

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