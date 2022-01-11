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    2萬家農地違章工廠未納管 環團發起連署支持斷水斷電

    2萬家農地違章工廠未納管，地球公民基金會發起連署支持斷水斷電。（地球公民基金會提供）

    2萬家農地違章工廠未納管，地球公民基金會發起連署支持斷水斷電。（地球公民基金會提供）

    2022/01/11 23:28

    〔記者楊綿傑／台北報導〕農地違章工廠問題持續爭議，前年《工廠管理輔導法》修正後，規定未納管者在今年3月20日就斷水電，但目前還有破2萬家未申請納管，地球公民基金會今天呼籲，政府不應再放寬標準，並發起連署，要求經濟部終結農地違章工廠。

    地球公民基金會山林國土組研究專員賴沛蓮說明，《工輔法》納管期限一再延期，2010年《工輔法》修正，開放農地違章工廠申請臨時工廠登記，本來期限只2年，結果2014年又再次打開申請大門展延至2015年6月2日，一而再，再而三不斷延展，不見政府積極處以斷水斷電與拆除決心，造成市場不公平競爭、產業發展無法正常化。

    而政府承諾2019年《工輔法》修法是最後一次開放納管，屬於2016年5月20日前的既有低污染農地違章工廠，今年3月20日前都必須依法納管，而未納管的廠商需依法斷水斷電，廠商要求再次放寬標準已無正當性，號召民眾共同連署（https://bit.ly/3tbHdHe），監督經濟部320後就依法將未納管廠商斷水斷電，連署網址：https://bit.ly/3tbHdHe

    地球公民基金會山林國土組研究專員蔡佳昇則提到，政府查處能量應再提升，過去2年地方政府的查處經驗已成熟，但每年700家的查處速度，2萬家未納管農地違章就需要28年才查得完。各地方政府應善用每年所收到的21億納管輔導金，用以編排更多查處、輔導人力，加速查處。

    地球公民基金會山林國土組研究專員吳沅諭也要求，未登記工廠資訊應公開，過去經濟部花了7000萬做的「2019年未登記工廠清查報告」，之前為了保護可能納管的廠商而遲遲未公開，但320期限一到，誰沒納管而該斷水斷電已成事實，經濟部就應全數公開清查報告，供民眾監督。

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