南投元寶土地公廟像奇石公園 48噸「黃金蟾蜍石」超吸睛

元寶土地廟區有個重達48噸的「黃金蟾蜍石」。（記者佟振國攝）

2022/01/11 18:22

〔記者佟振國／南投報導〕真的好像喔！南投縣國姓鄉南港村縣道147線旁的新興景點「元寶土地公廟」，吸引許多信徒前來祈福求財，廟區也像是座奇石公園，有多種造型奇特、不經加工渾然天成的原石，其中重達48噸的「黃金蟾除石」，遠觀像極靜極思動的蟾蜍，上方粗糙孔洞彷彿蟾蜍背部顆粒，下巴部位呈現金黃色澤，更是咬錢招財吉兆，讓遊客直呼太像了，還有人將硬幣塞進石縫許願祈求好財運，也讓蟾蜍石更添財氣。

國姓鄉南港村縣道147線旁原有座百年土地公廟，經地主熊帷盛發心為土地公蓋一個新家，將原有簡易土地公石牌嵌進巨石內誠心供奉，並以遙遙相望的元寶山取名「元寶土地公廟」，收藏欣賞奇石也是熊帷盛的興趣，特別是渾然天成不經加工的原石，進到廟區就像來到奇石樂園。

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除了元寶造型的原石、能夠輕易轉動的「石來運轉」，還有多個象徵長壽的烏龜、蟠桃，或是對著遊客眨眼的呆萌貓頭鷹，最吸睛的還是重達48噸的「黃金蟾蜍石」，從遠處側面看去，這顆原石像是靜極思動準備跳起的蟾蜍，上方遍佈暗沈粗糙的孔洞，宛如蟾蜍背部顆粒，下巴部位呈現金黃色澤，彷彿口含金幣，更是咬錢招財吉兆，讓遊客直呼真的好像，還有人隨手將硬幣塞進蟾蜍石縫隙祈福求財，石上財氣煥發。

園區也有4座外觀鑲上石塊的祈福隧道，分別是平安、健康、財富與心想事成，除了應景彩繪，隧道地面鋪設許多小的金元寶，讓遊客腳踩元寶過隧道，4個願望都滿足，也是農曆春節走春祈福好去處。

來元寶土地公廟祈福求財的遊客，將硬幣塞進蟾蜍石的嘴巴，求取財運。（記者佟振國攝）

國姓鄉元寶土地廟廟區有許多奇石，代表長壽的蟠桃。（記者佟振國攝）

元寶土地公廟有個對遊客眨眼的可愛呆萌貓頭鷹石。（記者佟振國攝）

元寶土地公廟也有讓人臉紅心跳的陰陽石。（記者佟振國攝）

元寶土地公廟的祈福隧道，地面鋪設小金元寶，搭配應景彩繪，讓遊客腳踩金元寶，願望都能達成。（記者佟振國攝）

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