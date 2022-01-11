為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投元寶土地公廟像奇石公園 48噸「黃金蟾蜍石」超吸睛

    元寶土地廟區有個重達48噸的「黃金蟾蜍石」。（記者佟振國攝）

    元寶土地廟區有個重達48噸的「黃金蟾蜍石」。（記者佟振國攝）

    2022/01/11 18:22

    〔記者佟振國／南投報導〕真的好像喔！南投縣國姓鄉南港村縣道147線旁的新興景點「元寶土地公廟」，吸引許多信徒前來祈福求財，廟區也像是座奇石公園，有多種造型奇特、不經加工渾然天成的原石，其中重達48噸的「黃金蟾除石」，遠觀像極靜極思動的蟾蜍，上方粗糙孔洞彷彿蟾蜍背部顆粒，下巴部位呈現金黃色澤，更是咬錢招財吉兆，讓遊客直呼太像了，還有人將硬幣塞進石縫許願祈求好財運，也讓蟾蜍石更添財氣。

    國姓鄉南港村縣道147線旁原有座百年土地公廟，經地主熊帷盛發心為土地公蓋一個新家，將原有簡易土地公石牌嵌進巨石內誠心供奉，並以遙遙相望的元寶山取名「元寶土地公廟」，收藏欣賞奇石也是熊帷盛的興趣，特別是渾然天成不經加工的原石，進到廟區就像來到奇石樂園。

    除了元寶造型的原石、能夠輕易轉動的「石來運轉」，還有多個象徵長壽的烏龜、蟠桃，或是對著遊客眨眼的呆萌貓頭鷹，最吸睛的還是重達48噸的「黃金蟾蜍石」，從遠處側面看去，這顆原石像是靜極思動準備跳起的蟾蜍，上方遍佈暗沈粗糙的孔洞，宛如蟾蜍背部顆粒，下巴部位呈現金黃色澤，彷彿口含金幣，更是咬錢招財吉兆，讓遊客直呼真的好像，還有人隨手將硬幣塞進蟾蜍石縫隙祈福求財，石上財氣煥發。

    園區也有4座外觀鑲上石塊的祈福隧道，分別是平安、健康、財富與心想事成，除了應景彩繪，隧道地面鋪設許多小的金元寶，讓遊客腳踩元寶過隧道，4個願望都滿足，也是農曆春節走春祈福好去處。

    來元寶土地公廟祈福求財的遊客，將硬幣塞進蟾蜍石的嘴巴，求取財運。（記者佟振國攝）

    來元寶土地公廟祈福求財的遊客，將硬幣塞進蟾蜍石的嘴巴，求取財運。（記者佟振國攝）

    國姓鄉元寶土地廟廟區有許多奇石，代表長壽的蟠桃。（記者佟振國攝）

    國姓鄉元寶土地廟廟區有許多奇石，代表長壽的蟠桃。（記者佟振國攝）

    元寶土地公廟有個對遊客眨眼的可愛呆萌貓頭鷹石。（記者佟振國攝）

    元寶土地公廟有個對遊客眨眼的可愛呆萌貓頭鷹石。（記者佟振國攝）

    元寶土地公廟也有讓人臉紅心跳的陰陽石。（記者佟振國攝）

    元寶土地公廟也有讓人臉紅心跳的陰陽石。（記者佟振國攝）

    元寶土地公廟的祈福隧道，地面鋪設小金元寶，搭配應景彩繪，讓遊客腳踩金元寶，願望都能達成。（記者佟振國攝）

    元寶土地公廟的祈福隧道，地面鋪設小金元寶，搭配應景彩繪，讓遊客腳踩金元寶，願望都能達成。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    達娜伊谷驚見美猴王合體金剛奇石 巧奪天工令人嘆為觀止
    2021/04/07 20:13

    達娜伊谷驚見美猴王合體金剛奇石 巧奪天工令人嘆為觀止
    奇石！ 梅山瑞峯橋溪石像「狗頭」 網讚︰鬼斧神工
    2021/02/02 18:08

    奇石！ 梅山瑞峯橋溪石像「狗頭」 網讚︰鬼斧神工

    永久棟距抗通膨 鳳山大公園宅引置產
    守護八斗子海豹岩！ 咕咾石創作1比1模型
    2020/08/11 17:39

    守護八斗子海豹岩！ 咕咾石創作1比1模型
    鬼斧神工 南投南港溪谷奇石美景多
    2019/12/20 05:30

    鬼斧神工 南投南港溪谷奇石美景多

    暖冬「MIT新法寶」 2重點 抗寒最威！
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播