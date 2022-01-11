確診者到過一蘭拉麵 北市發150封細胞簡訊

台北市信義區的一蘭拉麵本店傳出確診者足跡，北市環保局已完成消毒。（北市環保局提供）

2022/01/11 16:49

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區爆2名護理師（案17570、案17571）確診，其中1人的男友（案17572）也確診。現在就連位於台北市信義區的一蘭拉麵本店也傳出確診者足跡，台北市衛生局已匡列4位同行友人居家隔離，並針對150名實聯制顧客發送細胞簡訊。

衛生局表示，一蘭拉麵出現確診者足跡，1月11日中午通知停業，清消後靜置24小後始能營業，衛生局已匡列4位同行友人居家隔離，另針對26位員工、保全職場安排採檢、150名實聯制顧客發送細胞簡訊。

請繼續往下閱讀...

衛生局下午也公布案17570、案17572確診者足跡圖，個案除搭乘台北捷運，還曾到過1家薑母鴨餐廳、2家餐酒館消費。個案曾在1月5日下午3點24分至4點40分從北門站搭乘捷運到永安市場站；1月6日晚間8點30分至10點30分至位於中山區新生北路二段的「圓酒まるさけ居酒屋 MARUSAKE IZAKAYA」消費；1月7日晚間9點至11點到位於新生北路二段的「阿和師薑母鴨創始店」；個案1月7日至9日晚間還曾到過信義區基隆路二段的「Walden II 桃源二村」酒吧。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

衛生局今天公布案17570、案17572足跡。（北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法