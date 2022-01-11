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    首頁　>　生活

    確診者到過一蘭拉麵 北市發150封細胞簡訊

    台北市信義區的一蘭拉麵本店傳出確診者足跡，北市環保局已完成消毒。（北市環保局提供）

    台北市信義區的一蘭拉麵本店傳出確診者足跡，北市環保局已完成消毒。（北市環保局提供）

    2022/01/11 16:49

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區爆2名護理師（案17570、案17571）確診，其中1人的男友（案17572）也確診。現在就連位於台北市信義區的一蘭拉麵本店也傳出確診者足跡，台北市衛生局已匡列4位同行友人居家隔離，並針對150名實聯制顧客發送細胞簡訊。

    衛生局表示，一蘭拉麵出現確診者足跡，1月11日中午通知停業，清消後靜置24小後始能營業，衛生局已匡列4位同行友人居家隔離，另針對26位員工、保全職場安排採檢、150名實聯制顧客發送細胞簡訊。

    衛生局下午也公布案17570、案17572確診者足跡圖，個案除搭乘台北捷運，還曾到過1家薑母鴨餐廳、2家餐酒館消費。個案曾在1月5日下午3點24分至4點40分從北門站搭乘捷運到永安市場站；1月6日晚間8點30分至10點30分至位於中山區新生北路二段的「圓酒まるさけ居酒屋 MARUSAKE IZAKAYA」消費；1月7日晚間9點至11點到位於新生北路二段的「阿和師薑母鴨創始店」；個案1月7日至9日晚間還曾到過信義區基隆路二段的「Walden II 桃源二村」酒吧。

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    衛生局今天公布案17570、案17572足跡。（北市衛生局提供）

    衛生局今天公布案17570、案17572足跡。（北市衛生局提供）

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