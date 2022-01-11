公立、非營利幼兒園 桃園今年再增15所

桃市府在龍潭區武漢國中內校地內建「黃唐非營利幼兒園」今舉行開工典禮。（記者許倬勛攝）

2022/01/11 16:52

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區人口持續成長，學童人數逐年攀升，市府為此在武漢國中內校地內建「黃唐非營利幼兒園」，預計今年8月招生，屆時將提供6班、152名額；今年將再增15所公立及非營利幼兒園，提供116班、3030名招生名額

市長鄭文燦主持動工並致詞說，園所定名「黃唐」非營利幼兒園，規劃為地上兩層建物，提供六間幼兒教室，建成後將委託非營利法人經營，預計今年8月招生，包括2歲班2班32名，3至5歲班4班120名，將成龍潭區量體最大的公共化幼兒園。

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鄭文燦說，黃唐幼兒園外觀以簡潔元素為主軸，創造純淨亮彩的意象，透過大片落地窗採光，內部以活動及遊戲空間為主體，上下樓的樓梯為長頸鹿造型，饒富童趣，預計10月完工，8月將先行借用武漢國中6所教室招生，待啟用後進駐。

教育局幼兒教育科長余黛佳表示，桃園現有39所非營利幼兒園，幾乎都是一招生就額滿，甚至比照公幼需要抽籤，除了每月收費2500元，非營利性質法人的教育理念、定期配合政府機關各項查核，以及彈性的托育服務，都是深受家長歡迎的原因。

余黛佳說，今年預計在中壢、八德、蘆竹及桃園區增加15所公立及非營利幼兒園，提供116班、3030名招生名額，另111學年度起，非營利幼兒園的收費將從2500元調降為2000元，與公立幼兒園的收費僅差500元，盼能減緩年輕家庭的負擔。

根據教育局統計，桃園市自升格以來，積極推動公共化幼兒園，7年來增設110所、443班、1萬2千313人，公共化據點數達43%，布建率達全國之冠。

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