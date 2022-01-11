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    獨家》加薪4000元卻取消久任獎金 新北公托人員：喜悅打折

    新北公共托育中心人員自今年一月起，每月加薪4000元，同時取消久任獎金。（記者何玉華攝）

    新北公共托育中心人員自今年一月起，每月加薪4000元，同時取消久任獎金。（記者何玉華攝）

    2022/01/11 12:37

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府去年底宣佈，自今年1月起，全市公共托育中心專業人員每月加薪4000元，但隨後公托人員就被告知「取消久任獎金」，讓加薪的喜悅頓時打了折，新北市社會局指出，任職滿1年才給的久任獎金，因年資不同，每月從1000元到2000元不等，加薪的幅度大於原來的久任獎金。

    原本得知加薪的公托人員很開心，因為終於符合領取久任獎金的資格，再加上市府說的加薪4000元，喜孜孜地以為平均月薪至少增加5000元；沒想到開心不到幾天，就被告知社會局取消久任獎金，只有調薪4000元。

    新北市政府去年5月宣布，針對公托、準公托聯盟專業人員，下半年起發給久任獎金，依任職滿1年、3年和5年以上，每年發給1萬2000元、2萬1000、2萬4000元。

    去年12月底，新北市長侯友宜視察板橋實踐公共托育中心時再宣布，自今年1月起，公托專業人員每月調薪4000元；準公托專業人員提高久任獎金，依任職滿1年、3年和5年以上，每年發給1萬8000元、2萬4000、3萬元。

    今年1月，公托人員陸續被告知取消社會局久任獎金，才知道是一邊調薪、另一邊變相減薪，喜悅打了折扣；社會局解釋，每月加薪4000元不看年資、統一增加，且幅度大於被取消的久任獎金。在資源有限的情況下，要妥善的平衡分配。

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