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    全國首座 高雄旗津生命紀念館結合太陽能光電今啟用

    全國首座旗津生命紀念館太陽能光電今啟用。（記者陳文嬋攝）

    全國首座旗津生命紀念館太陽能光電今啟用。（記者陳文嬋攝）

    2022/01/11 12:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市民政局推動全國首座旗津生命紀念館太陽能光電今啟用！

    市府發展太陽能光電，民政局殯葬管理處選定旗津生命紀念館，為地上3層納骨塔，採取現代化設計，殯葬處針對屋頂及停車場，推動太陽能光電，成為全國首座殯葬設施結合太陽能光電。

    副市長林欽榮今與民政局、殯葬管理處及旗津區公所團隊共同出席啟用儀式，見證再生能源於旗津發展運轉的重要時刻，林欽榮肯定加速綠能產業深耕高雄。

    值得一提的是，旗津生命紀念館太陽能光電設置總容量可達756.45KW，克服疫情缺工、物料價格上漲及天候不佳等因素，完成設置今掛錶啟用，每年可挹注市庫112萬元，台電估計可供應750戶家庭用電。

    殯葬處也盤點32處遷葬後閒置土地，以及納骨塔周邊空地，將擴大推動太陽能光電，預估明年3月全面完工，總面積12萬2732平方公尺，發電容量為9MW，台電估計可供應9000戶家庭用電，活化市府閒置空間，建構零污染綠色環境。

    林欽榮今表示，市府已完成建置1538件太陽光電設置案，累積裝置容量達284.530MW，大幅度超越今年原訂130MW目標的2.19倍，未來高市太陽光電6年達成1GW的建置目標勢在必行，為國家訂定2025年20GW的建置目標及發展南部半導體S廊帶需要，目前市府相關局處評估由1GW目標提升至1.5GW。

    全國首座旗津生命紀念館太陽能光電今啟用，副市長林欽榮肯定加速綠能產業深耕高雄。（記者陳文嬋攝）

    全國首座旗津生命紀念館太陽能光電今啟用，副市長林欽榮肯定加速綠能產業深耕高雄。（記者陳文嬋攝）

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