勵馨桃市向日葵行動專車募資啟動 用於深入偏鄉關懷目睹家暴兒

勵馨基金會桃園分事務所為深入偏鄉關懷目睹家暴兒，即起進行「向日葵行動專車」募資活動，勵馨副執行長王怡雯（右三）、前台鹽公司董事長鄭寶清（右四）呼籲社會各界共襄盛舉。（記者陳璟民攝）

2022/01/11 11:52

〔記者陳璟民／桃園報導〕勵馨基金會桃園分事務所設有「向日葵小屋」，關懷目睹家庭暴力兒，提供心理療育及伴侶關係修復，但偏鄉個案來此的舟車奔波不便，勵馨籌備開出「向日葵行動專車」主動前往服務，預估車輛、遊戲療育器材等購置經費要一百萬元，盼獲社會善心共襄盛舉在四月四日兒童節前達成。

勵馨桃園分事務所今早舉辦「向日葵行動專車」募資記者會，前台鹽公司董事長鄭寶清當場捐款三萬元拋磚引玉，還說兒童節時若募資目標有差額，「我來補齊」，滿場感恩掌聲；國際崇她桃園分社長楊桂英、桃園律師公會理事長丁俊和等與會，都允支持這一專車募資活動。

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勵馨副執行長王怡雯表示，長期目睹家庭暴力兒的心靈與情緒受創，可能內心焦慮、害怕，會有人際互動障礙等問題，透過向日葵行動專車，可將勵馨的服務開到有需要的地方。

勵馨桃園分事務所主任賴文珍說，依據保護資訊系統，去年桃市親密關係暴力案件五三０六件，為全國第五高的縣市，有六０一三名同住孩童需要社工關懷及療護資源。

賴舉例，新屋區個案「佳佳」念幼兒園時目睹家暴，情緒發展受到負面影響，直到升上國一才獲勵馨介入處理，在向日葵小屋獲得遊戲治療、諮商等服務，但新屋到桃園的公車班次不多，由外婆騎機車載來單趟要五十多分鐘，都很不方便，若有向日葵行動專車，勵馨社工便可前往個案家中提供服務，幫助孩子走出目睹家暴的情緒困境。

勵馨邀請企業、商家、社團與愛馨人共同響應支持向日葵小屋關係修復服務。

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