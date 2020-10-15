懷孕求助近5成未成年 醫師教正確避孕法

醫師提醒，在進入生育計畫前，應該要有正確且積極的避孕措施，避免非預期懷孕。（資料照，記者林惠琴攝）

2020/10/15 21:05

〔記者林惠琴／台北報導〕根據勵馨基金會台北分事務所統計，懷孕求助個案近5成是未滿18歲的未成年青少女，另外有1成為非預期重複懷孕，婦產科醫師提醒，在進入生育計畫前，應該要有正確且積極的避孕措施，避免非預期懷孕。

勵馨台北分事務所主任王淑芬表示，根據去年服務開案的590位懷孕求助個案統計顯示，48.1%是未滿18歲的未成年青少女，另外有11.7%為非預期重複懷孕者，需要提供更多資源來支持與協助。

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王淑芬指出，想要真正落實有效避孕，需要讓女性充分體認並掌握自己的身體權，包括行使性同意權及生育規劃權，因此勵馨基金會除了提供懷孕青少女照護服務外，也希望能從源頭管理，近期積極進入校園進行避孕宣導，期望能降低青少女非預期懷孕的機率。

中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀指出，其實生育健康不該以年紀作為「正確」或「不正確」的界定，充分準備之後的懷孕、獲得支持的生育，以及在進入生育計畫前是否能夠有正確且積極的避孕措施，避免非預期懷孕，才是應該努力的方向。

女服常規避孕藥 男戴保險套

不過，林靜儀也補充，男孩、女孩都需要避孕，青少女最常見的避孕迷思，就是以為常規避孕藥天天吃會傷害身體，事後避孕藥只要吃一顆比較不傷身，其實事後避孕藥是利用高劑量的黃體素延遲排卵，容易產生亂經與內分泌失調的副作用，因此事後避孕藥千萬不能濫用，避免影響身體健康，而計算安全期或體外射精也是非常不可靠的避孕方式。

林靜儀說明，目前最好的避孕方式就是採用「雙重防護」避孕，也就是女生規律服用常規避孕藥，男生全程且正確使用保險套，除了避孕效果達到99.9%外，還可以預防性傳染病。

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