基隆1/12設大型接種站 第1到第3劑隨到隨打

基隆市政府從本月12日起到16日，在信二路市立體育館開設大型接種站，提供市民免預約第一到第三劑的接種服務。（資料照，記者俞肇福攝）

2022/01/10 20:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，滿18歲以上已完整接種疫苗的民眾，只要施打第2劑後滿12週（84天）就可以施打第三劑，基隆市政府今天表示，已經請合約醫院及診所加開服務診次、擴大接種量能；另外，未免民眾為了打疫苗大排長龍，規畫12日起到16日，在信二路市立體育館開設大型接種站，提供市民免預約第1到第3劑的接種服務。

基市府表示，基隆市68歲（含58歲原住民）以上長者，已接種第2劑疫苗，且達12周的人數共有3萬5005人；市府已著手研議規畫造冊集中施打細節，近日確認後公告，安排民眾接種疫苗。但是若是民眾想要優先施打，12日起就可到各合約醫療院所或是大型接種站接種。

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因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，且桃機群聚疫情已經進入社區傳染，疾病管制署自7日已將第3劑接種間隔時間，由5個月縮短到12週，完整接種兩劑疫苗基礎劑且間隔滿12週（84天）以上的18歲以上民眾，皆可接種追加劑，提升免疫保護力。

市府說，為了讓市民儘速完成第1、2劑及第3劑追加劑疫苗接種，除已請合約醫院及診所加開服務診次、擴大服務量能，並規畫1月12日到16日在體育館（信二路40-1號2樓）開設大型接種站，每天上午8點30分到11點、下午1點30分到4點30分，提供市民免預約、隨到隨打接種服務。

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