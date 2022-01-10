桃機699名長程航班旅客明落地採檢 機場公司搭建臨時採檢區

機場工作人員趕工在8個候機室搭建長程線班機的臨時採檢區。（記者姚介修攝）

2022/01/10 18:25

〔記者姚介修/桃園機場報導〕機場明天將實施入境新防疫政策，所有長程班機入境旅客採落地PCR採檢，結果約1小時就可出爐，如果旅客呈現陽性反應，立即由救護車送往醫院進行後續處理，陰性旅客則依照原來入境流程，根據統計，明日桃機長程線班機共有8個班次、699名旅客需要落地採檢。

為節省快篩時間，桃園機場公司也可能會考慮在等候採檢結果時，就在空橋候機室設立的臨時採檢區完成原有相關入境手續，旅客不用等結果浪費時間，最後還是要排隊等候。

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目前機場疾管署（CDC）在桃園機場規劃準備8個空橋作為長程線班機使用，二期航站北側空橋5個候機室，一期北側空橋有3個候機室，並在二期航站北側D5R接駁入境側設立臨時檢體篩檢，並由福又達生物科技（高端疫苗）及保吉生檢驗所2家共80台機器檢測，檢測時間約1小時就有結果。

如果旅客採檢一旦出現陽性反應，將會由專人負責由空橋樓梯下到機坪，直接以救護車送往醫院進行後續處理。

明天長程線班機共有8個班次，分別是華航、長榮航空、新加坡航空、土耳其航空、聯合航空及阿聯酋航空，包括美國洛杉磯、西雅圖、舊金山378人、澳洲42人、土耳其伊斯坦堡160人、杜拜119人，總計699人需要採檢。

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機場工作人員趕工在8個候機室搭建長程線班機的臨時採檢區。（記者姚介修攝）

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