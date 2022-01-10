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    接種疫苗追加劑 賴峰偉籲盡速預約登記強化防疫

    澎湖縣長賴峰偉接種第三劑疫苗，呼籲縣民盡速接種第三劑疫苗。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長賴峰偉接種第三劑疫苗，呼籲縣民盡速接種第三劑疫苗。（澎湖縣政府提供）

    2022/01/10 19:31

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣本島近日傳出武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉本土疫情，澎湖縣長賴峰偉今（10）日前往馬公第一衛生所接種追加劑莫德納疫苗，呼籲民眾盡速至合約醫療院所預約登記，保護自己也保護別人。

    農曆春節前夕，台灣疫情升溫，Omicron變異株疫情本土確診案例已有31例，由於每年農曆為澎湖海空運高峰期，人流相當複雜。澎湖縣政府已宣布避免社區感染風險增加，除飲食外，即日起外出應全程佩戴口罩、保持社交距離並配合相關防疫措施。並視疫情發展狀況，再行決定是否恢復澎湖機場進入快篩檢驗。

    澎湖縣政府呼籲，滿18歲已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週（84天）以上的民眾，盡速接種第3劑疫苗追加劑，提升保護力。

    澎湖縣政府指出，接種第3劑疫苗可至周明河診所、陳友邦診所、陳麒勳診所、育安家庭醫學專科診所、林診所、江明儒耳鼻喉科診所、何家庭醫學專科診所及吳泰郎診所。如欲施打BNT疫苗者，可至部立澎湖醫院、三軍總醫院澎湖分院及各鄉市衛生所（室）預約登記。

    另外澎湖縣政府指出，目前澎湖常住人口疫苗涵蓋率第1劑約86%、第2劑約73%，其中75歲以上長者第1、2劑疫苗接種率均未達50%。為降低染疫後重症與死亡率，若家中長者尚未接種疫苗，請待其身體狀況較穩定時，協助陪同至指定合約醫療院所接種。

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