貓到底該不該繫鈴鐺？ 貓行為獸醫釋疑

有民眾建議讓貓咪繫上鈴鐺，好讓野生動物聽到鈴聲有所警覺，但反對派擔憂會傷害貓咪聽力。對此，貓行為獸醫師林子軒特別撰文釋疑。（路透）

2021/11/11 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕貓咪身手矯健且悄無聲息，若在外放養，恐怕會成為野生小動物殺手，有民眾建議讓貓咪繫上鈴鐺，好讓野生動物聽到鈴聲有所警覺，但有另一派擔憂恐怕會傷害貓咪聽力，反對繫鈴鐺。對此，貓行為獸醫師林子軒也特別撰文釋疑。

林子軒透過臉書粉專「貓行為獸醫師林子軒」發文說，不少民眾疑問，「繫上鈴鐺，究竟能不能幫助野生動物逃離貓的魔爪？」答案是有效，但有其他更安全有效的產品，但根本之道還是「家貓不要放養，乖乖待在家裡就好，不要放出去作亂」。

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而許多人擔憂「鈴鐺是否會造成貓咪聽覺受損？」林子軒說，答案是不會，鈴鐺音量要大到讓聽覺受損的難度，大概就像人類在地上撿了一顆石頭，設法丟中在空中航行的飛機一樣，不完全排除可能性，但微乎其微。

至於長期繫上鈴鐺是否會害貓咪焦慮？林子軒指出，目前沒有相關研究，也無法證實是否有影響，僅知道貓的聽覺頻率比人更廣，音量也是人聽到的4倍，但如果人類都不喜歡長期配戴鈴鐺在身上吵鬧，那幹嘛還給貓戴？

最後，林子軒總結，雖然鈴鐺並非萬惡深淵，但實在想不到有什麼情況是非得讓貓配戴鈴鐺不可的理由，很多環境上的問題都是人類身為飼主可以努力改善的部分，以獸醫師的觀點是「不需要沒事找事做」。

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