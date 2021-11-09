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    貓拒喝水竟因「水有食物味」 獸醫拿礦泉水和滷肉飯解釋

    貓咪是嗅覺靈敏的動物，當水沾染上食物的氣味時，貓咪就很可能拒喝。貓行為獸醫師林子軒建議，飼主除了留意水源不要鄰近貓砂盆之外，也別讓水源鄰近食物。示意圖。（美聯社）

    貓咪是嗅覺靈敏的動物，當水沾染上食物的氣味時，貓咪就很可能拒喝。貓行為獸醫師林子軒建議，飼主除了留意水源不要鄰近貓砂盆之外，也別讓水源鄰近食物。示意圖。（美聯社）

    2021/11/09 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕腎臟疾病是家貓的「無聲殺手」，讓貓補充水分也是飼主的重要任務，但有時候貓就是不知原因地不愛喝水。對此，貓行為獸醫師林子軒指出，貓咪不愛喝水的原因很可能就是因為水源太靠近貓食，貓是嗅覺靈敏的動物，當水沾染上食物的氣味時，貓咪就很可能拒喝，因此，建議飼主除了留意水源不要鄰近貓砂盆之外，也別讓水源鄰近食物。

    林子軒日前透過臉書發文指出，對於嗅覺優於味覺的貓來說，貓食的氣味會干擾擺置在旁的水，影響貓對於飲水的意願，正如人類愛吃滷肉飯，可以狂嗑好幾碗，但喝礦泉水時，若聞到濃濃的滷肉飯味，就難以下嚥了。

    林子軒指出，由目前研究的推測，此現象反映出家貓仍有原始貓科動物的行為，因為在自然環境當中，貓的覓食、狩獵及攝食休憩處通常都是遠離水源，且基於安全及風險考量，貓並不會飲用屍體（食物）旁的水源，而喜愛飲用（或是玩）流動的水源。

    林子軒也建議飼主，不要刻意把貓的水跟食物擺在一起，會喜歡吃便當配湯水飲料的動物，基本上只有人類而已，因此別再把人類的習慣跟觀念套入到貓身上。

    林子軒也指出，在室內擺放飲水時，須留意不要鄰近貓砂盆跟食物，另外，家中盡可能提供各種不同的位置或飲水形式（水杯或流動水等）讓貓有所選擇，這樣才能增加貓的飲水意願。

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