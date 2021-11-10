虛擬、實體整合拚觀光 新北推疫後新型態旅遊

新北市觀光旅遊局推動數位旅遊，導入720度環景VR互動科技，讓使用者「先體驗，再出發」。（圖由觀光旅遊局提供）

2021/11/10 16:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球觀光，國內旅遊業也大受影響。新北市觀光旅遊局全面提升軟硬體設施，在推動數位旅遊方面，導入720度環景VR互動科技，讓使用者「先體驗，再出發」，創造疫後新型態旅遊模式；實體部分，配合中央五倍券與新北加倍券振興活動，鼓勵民眾到新北市住宿消費，另新北市歡樂耶誕城將於12月初展開，可望帶動觀光商機。

新北市觀光旅遊局長蔣志薇今天在市政會議報告指出，新北市觀光旅遊網全新改版，提供旅遊攻略、周邊交通查詢、互動式地圖等功能，並設計「個人化」旅遊推薦。改版最大特色之一是導入720度環景VR互動科技，透過虛擬實境，讓使用者在線上「先體驗，再出發」，並提供新北77條熱門登山步道的路徑軌跡地圖GPX軌跡檔供民眾下載。

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硬體方面，市府優化十分風景區步道，以平緩坡道取代階梯，打造適合親子、高齡者與行動不便者使用的步行空間與觀景台，並改善瑞芳區金瓜石、猴硐及碧潭風景特定區內的老舊公廁，預計2022年3至5月，將整修深澳鐵道自行車光隧道、強化安全。

蔣志薇指出，觀旅局推廣觀光品牌，包括青春山海線、淡蘭古道和微笑山線等，最新亮點「雙百年環線計畫」，結合過去完成修復的淡蘭金字碑古道，搭配即將開通三貂嶺到牡丹的自行車道，重新規畫三角環線周邊，打造以自行車、火車、步道連結的全新旅遊品牌。

此外，市府推出「新北振興－旅宿業加碼抽」活動，凡在2021年11月8日至2022年1月7日活動期間，民眾至新北加倍券配合業者或今年獲獎的新北市優良旅館消費，單筆消費滿300元，就有機會抽中電動機車、iPhone13、健身環等好禮。

蔣志薇預告，歡樂耶誕城精彩活動內容及重磅卡司將於11月22日公布，在防疫優先的原則下，提供民眾安全、安心的環境，邀請全民共襄盛舉，帶動觀光經濟。

新北市推廣疫後新型態旅遊，打造品牌最新亮點「雙百年環線計畫」，圖為淡蘭古道。（圖由觀光旅遊局提供）

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