澎湖瘋秋冬 搶攻後疫情時代國旅市場

澎湖瘋秋冬，澎管處規劃多項牽罟及柵網漁業體驗活動。（圖由澎管處提供）

2021/11/10 14:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年受到武漢肺炎（新冠狀病毒病 COVID-19）疫情影響，澎湖觀光產業哀鴻遍野。澎湖國家風景區管理處為了延續疫後逐漸復甦的國旅熱潮，展現澎湖秋冬觀光的特色，特別於11月12日起，規劃多場次的柵網與牽罟體驗活動。

澎管處長許宗民表示，透過「澎湖秋瘋季」的品牌塑造，近年澎湖的秋冬觀光呈樂觀態勢，雖然今年疫情來勢洶洶，仍是積極打造豐盛的文化饗宴，超前部署推出主題遊程、規劃一日體驗與線上挑戰等多元豐富的活動，以引領遊客沉浸澎湖的海洋文化，發現海島的故事與底蘊。

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今年澎管處秋冬規劃多場牽罟及柵網活動，11月12日、11月19日、11月26日、12月3日及12月10日在林投沙灘，舉行牽罟體驗。柵網活動場次為12月4日、12月5日、12月12日，依據當日潮汐，於西溪或青螺登場。活動採免費報名機制，名額有限，詳細場次與報名資訊請見表單。

另澎管處推出FB、IG打卡活動，11月12日起至12月1日，只要到澎湖機場旅遊服務中心索取、或是線上下載活動透卡，持透卡拍照後，上傳至菊島歡樂遊-澎湖國家風景區FB粉絲專頁活動貼文留言區，或是於IG發文，打上指定hashtag，就有機會抽中榮獲2020臺灣OTOP產品設計獎的澎湖珍寶禮盒。

牽罟是傳統先民智慧，集合眾人之力獲取漁獲。（圖由澎管處提供）

傳統漁獲技藝柵網，讓體驗民眾漁獲滿籮筐。（圖由澎管處提供）

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