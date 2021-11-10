澎湖自然紀念物再增兩處 小門火山口湖遺址與鯨魚洞入列

位在湖西北寮赤嶼是陸連島地形，列入自然紀念物。（澎湖縣政府農漁局提供）

2021/11/10 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年澎湖「海洋地質公園」正式公告為自然地景公園，涵蓋澎湖全區陸域、周圍潮間帶，並指定湖西鄉北寮村赤嶼、番仔石兩處為自然紀念物，今年再依照文資法，公告新增小門火山口湖遺址、鯨魚洞兩處自然紀念物。

澎湖海洋地質公園已設立十餘年，二零一六年文資法列入自然地景法，有了法源依據，澎湖縣政府農漁局收集各專家學者意見，將澎湖5鄉1市陸域及周圍潮間帶做為地質公園範圍，二零一九年辦理各鄉市地方說明會。澎湖海洋地質公園以火山地形為主體、涵蓋許多火山地質現象與火山地景遺址，兼具科學與美學價值。

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小門嶼「鯨魚洞」是澎湖群島易及性高且易於觀察之海蝕拱門，已成為著名觀光景點。另在環島步道旁的岩壁有出露完整而明顯的岩層，由上而下為矽質玄武岩柱狀節理、泥煤層、粉砂岩層與硫磺層，此為「火山口湖遺跡」。兩處地質景點為認識海蝕演進過程與地質演化最佳的實地教材。因此為保育自然形成且具備稀有性、特殊性與教育意義的地質景觀，將局部「火山口湖遺跡」與「鯨魚洞」公告為澎湖海洋地質公園自然紀念物。

依照公告內容，澎湖海洋地質公園陸域面積一百二十七點九六三六平方公里，分核心區、環境教育區及產業發展區，同時根據文資法第一百零三條規定，破壞者可處六個月以上、五年以下有期徒刑，併科五十萬以上、二千萬以下罰鍰。

由橄欖岩組成的番仔石，也是列入自然紀念物。（澎湖縣政府農漁局提供）

小門鯨魚洞為海蝕洞地形，列入自然紀念物。（澎湖縣政府農漁局提供）

小門火山口湖遺址，地質層相當豐富。（澎湖縣政府農漁局提供）

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