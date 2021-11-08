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    澎湖全面汰換保麗龍浮具 研發全國首台不銹鋼牡蠣筒綑綁機

    全國首台不鏽鋼牡蠣筒捆挷機，可望加速替換保麗龍浮具。（記者劉禹慶攝）

    全國首台不鏽鋼牡蠣筒捆挷機，可望加速替換保麗龍浮具。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/08 19:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府計畫以3年時間全面汰換傳統保麗龍浮具，並採用EVA（俗稱摩利龍）等替代浮具。由於更換浮筒相當耗費人力，因此澎湖區漁會推廣課與澎湖牡蠣產銷班攜手合作，設計研發全國第一台不鏽鋼牡蠣筒捆挷機。

    根據澎湖縣政府農漁局統計，目前澎湖境內養殖牡蠣用保麗龍浮具總數量約有2萬顆，由於保麗龍浮具容易破碎且難以回收，多年來不但污染海洋環境也造成海洋生物如海龜、鯨魚誤食而死亡，因此澎湖縣政府將全面汰換保麗龍浮具，改採用EVA（摩利龍）等非保麗龍浮具 ，以3年時間逐年、逐步清理舊浮具，完成浮具全面汰換減少海洋環境汙染。

    今年澎湖共有40戶蚵農，申請總數量約7300顆浮筒，由於更換浮筒需要蚵農自己捆綁，傳統用人力捆綁費力且不牢固，成為頭痛問題，因此全國第一台不鏽鋼牡蠣筒捆挷機應運而生。目前第一階段共有4家牡蠣養殖業者申請，原價3萬元，由漁業署補助一半，與傳統蚵農木製捆綁機相比，不但體型輕巧也不怕澎湖的鹹水煙，可以長期使用不生鏽環保材質摩利龍浮筒 。

    另外浮筒更換也有補助，農漁局特別針對相關浮具，提供漁民每顆浮具售價百分之80的補助，以1顆2000元的浮具計算，農漁局補助1600元，漁民則只需付擔400元，補助上限則為每公頃250顆，希望能夠3年後澎湖全境無「保麗龍」浮具的目標。

    傳統蚵農木製捆綁機，比較費力同時不容易固定。（記者劉禹慶攝）

    傳統蚵農木製捆綁機，比較費力同時不容易固定。（記者劉禹慶攝）

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