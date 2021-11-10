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    等了4年！機捷A5泰山站北側出入口 預計年底完工

    泰山站北側出入口預計年底完工。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

    泰山站北側出入口預計年底完工。（圖由新北市政府捷運工程局提供）

    2021/11/10 13:37

    〔記者周湘芸／新北報導〕桃園機場捷運2017年開通，其中，A5泰山站因塭仔圳重劃用地卡關，未興建北側出入口。新北市捷運工程局表示，去年與地主協調，於新北大道及泰林路交界土地興建動工，預計今年12月完工，最快1個月內可開放使用。

    泰山站原先僅單側出入口，民眾搭乘機場捷運需橫跨車流量大的新北大道，尖峰時段較為不便，北側出入口因長期無法與地主達成共識，加上無人投標，規劃時程一再延宕，捷運局去年與地主順利溝通，決定耗資2.2億元，於新北大道及泰林路口的3千多平方公尺土地興建，經費由鐵道局及桃園捷運公司出資。

    捷運局表示，先前與地主協調，除了提供施工期間土地租借費，待塭仔圳重劃區市地重劃，地主還可分回土地，讓北側出入口得以動工，此站體共3層樓高，現於裝修電梯、電扶梯工程，預計今年底可完工，經驗收及接管後，最快1個月內可開放使用。

    市議員賴秋媚指出，隨著北側出入口興建完成，周邊轉乘的停車空間需求量勢必增加，盼相關單位協助規劃，另也希望出入口完工後能增設Youbike站，讓民眾更加方便。

    交通局停車管理科長蔡柏坤表示，泰山站周邊現有規劃2處停車用地，其中廣二停車場預計可容納50格機車位，預計12月底開放使用；停五停車場規劃50格機車位、265格汽車位，因配合土地清整及點交，開放時程會較晚，實際車位數仍需配合土地點交狀況再調整。

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