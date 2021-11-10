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    北市動質處首創轉帳繳息 弱勢月利率再降為0.4％

    台北市動產質借處作為北市府直營公營當舖，自今起再度調降弱勢族群質借月利率為0.4％，歡迎民眾多加利用。 （記者鄭名翔翻攝）

    台北市動產質借處作為北市府直營公營當舖，自今起再度調降弱勢族群質借月利率為0.4％，歡迎民眾多加利用。 （記者鄭名翔翻攝）

    2021/11/10 11:09

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市動產質借處作為北市府直營公營當舖，因應後疫情時代數位轉型，提供質借客戶可網路轉帳方式繳息，不僅保障服務不中斷、另可減少人流，此外，也因應疫情衝擊持續照顧弱勢族群，自今起再度調降弱勢族群質借月利率為0.4％，歡迎民眾多加利用。

    北市動質處表示，作為公營當舖提供全國當舖業最低的質借月利率0.68％，吸引外縣市民眾前來質借，並須專程前來繳息，且今年受疫情影響，許多民眾因受限居家隔離或人在國外無法返國等因素，導致難以順利至分處繳息，故因應後疫情的數位轉型，提供網路轉帳繳息的便民服務。

    此外，動質處強調，公營當舖是以提供低利扶助為政策目標，過去在疫情期間推出紓困的優息方案外，如今疫情趨緩但照顧弱勢不中斷，持續擴大實施差別利率，自今起再度調降弱勢族群的質借月利率為0.4％。

    動質處提醒，使用轉帳繳息服務前須先臨櫃約定「限本人親自取贖」，以確保質物安全；弱勢族群若要享有調降後的0.4%質借利率，也須重新開立質借單，詳情可至官網「線上服務-轉帳繳息申請」說明，或電洽各分處了解。

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