創隊史紀錄！凌雲國中曲棍球隊 奪全國總統盃男女雙料冠軍

創隊史紀錄，凌雲國中曲棍球隊勇奪全國總統盃男女雙料冠軍。（凌雲國中提供）

2021/11/08 22:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭區成軍6年的凌雲國中曲棍球校隊，6、7日參賽在南投縣舉辦的全國總統盃曲棍球賽，以全勝之姿獲得國中男女生雙料冠軍，男子組更在冠亞軍賽與平南國中戰到4比4平手，當最後PK獲勝的一刻，場上的選手都激動地落下男兒淚，開心迎來男子組首次的冠軍獎盃。

凌雲國中校長謝孟軒表示，凌雲曲棍球隊在1994年因訓練人力不足，只能無奈解散，2015年由現任體育組長也是曲棍球的國手學姊陳美貞再次成立，在前任校長高鈺宸到任後，將曲棍球列為學校發展特色項目，更為桃園市體育發展重點團隊之一；曲棍球運動屬體、技、心、戰高度結合的運動，男子選手皆從國中才開始訓練，守門員更僅8年級，能奪冠實屬不易。

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教練劉國錢說，在該隊選手參賽經驗最重要的一年中，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情攪局，自5月全國各級學校停課起球隊便開始停擺，近一年無全國賽事可提升經驗值，8月才恢復訓練。10月先以凌雲國中選手及畢業校友為班底的桃園代表隊，以全國選手年齡最小之姿，強勢摘下全國運動會女子曲棍球冠軍寶座。總統盃為今年的第一場全國賽事，在不到3個月的練習時間，能獲得佳績，小選手們的勤奮努力值得肯定。

隊員甘澤宥也說，女子組已經拿過好幾次冠軍，但男子組在總統盃從未拿過冠軍，能在9年級時的第一次全國賽就寫下新猷，非常感動和振奮，也謝謝教練們平日的照顧與訓練。

據統計，凌雲國中曲棍球校隊34位成員中，有將近半數的學生，來自弱勢家庭，尤其該校離一般文教學區較遠，求學資源相對較少，在球隊中藉由團體的訓練，培養有紀律守本份的生活態度，並在參賽中肯定自我，尋找與一般學生不同的優勢與亮眼舞台。

凌雲國中為兼顧曲棍球校隊學生的生涯規劃，一方面協助隊員多元就近入學，如鄰近的龍潭高中、新生醫專及永平工商皆已設置曲棍球校隊或社團，有利學生延續體育生涯及訓練發展；另方面也在龍潭區同步推廣曲棍球運動，不定期舉辦營隊活動，致力桃園市市曲棍球運動三級的銜接。

凌雲國中曲棍球隊勇奪全國總統盃男子組冠軍。（凌雲國中提供）

凌雲國中曲棍球隊勇奪全國總統盃女子組冠軍。（凌雲國中提供）

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