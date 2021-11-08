鹽酸外洩害魚蝦暴斃！ 關西鄉親包圍工廠拉白布條抗議

抗議利汎科技造成的污染，新竹縣關西鎮今天下午由公所、代表會聯手發動抗爭。（記者黃美珠攝）

2021/11/08 18:42

〔記者黃美珠／關西報導〕「總經理出來」、「我們要乾淨的水」、「停止排廢水」！新竹縣關西鎮鄉親今天下午由鎮長劉德樑、代表會主席詹玉珠、縣議員羅仕琦和陳新源等領隊，率眾到水坑溪上游的利汎科技（股）公司門前拉白布條這樣怒吼，抗議該公司上週五鹽酸外洩，造成水坑溪PH值只有1.37！魚蝦因此暴斃，要總經理鄭龍坤「踹共」、公司立刻停工，甚至遷廠。

利汎科技總經理鄭龍坤逼不得已只好現身，抗議群眾立刻把上了車準備說明的他團團包圍，大有不把話說清楚怎麼改善就不能走的態勢，警方為防失控，立刻上前護衛且著手蒐證。

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鄭龍坤說，他代表公司致歉，但也強調事發原因是他們拿1個月的營收7、8000萬所投資的（廢）水回收系統，因工人施工不慎、公司監督不周導致鹽酸外洩污染溪水，對造成鄉親不安和困擾他們深感抱歉，也責無旁貸要面對、善後、自我追究檢討，至於相關的缺失已經都完成改善。

鄭龍坤說，這套系統已快完工，預計12月底前就會完成建置，每日的廢水放流量將由原獲許可的807噸降為161噸。

今天下午的這場抗議活動，由鎮長劉德樑和代表會主席詹玉珠、縣議員羅仕琦共同發起，除事發周邊的大同、東平、石光3里里長都到場，其他別里的里長、社區發展協會理事長等也到場相挺，勞動黨縣議員陳新源、關西鎮環境守護協會都來聲援。

劉德樑說，他們最後跟利汎科技達成多點協議，包括利汎科技提供事發點周邊的簡易自來水廠和地下水井的水質檢測費用，並負擔水坑溪復育溪流的經費。

受害最深的大同里，里長陳振才說，原本大家是要利汎科技立刻停工負責，甚至遷廠。但看對方有具體投資回收廢水的計畫，所以願意再給1次機會，但要求水回收工程完成後，必須邀請公所、代表會、里長及鄉親們入內參觀，好讓地方了解業者未來如何解決廢水排放的問題。

陳振才說，雙方也達成共識，即日起，利汎科技若再發生廢水外流的污染就必須全面停工，等縣府環保局進場稽查通過後才行。

關西鎮大同里水坑溪上週五晚上水質監測出現異常，縣府環保局反向追查發現是利汎科技的鹽酸外洩所釀，水坑溪魚蝦又開始暴斃，鄉親怒不可遏地發動抗爭，要求業者立刻暫停營運或遷廠，否則抗爭不停，昨天下午還沒開始抗爭就先搭好帆布棚，頗有埋鍋造飯長期抗爭的打算。

利汎科技總經理鄭龍坤（右）今天下午被逼出公司來面對抗議民眾。（記者黃美珠攝）

抗議群眾團團把利汎科技總經理鄭龍坤（車上立者中）包圍住，大有不把話說清楚怎麼改善，不能走的態勢，警方立刻上前護衛且著手蒐證，以雙方防擦槍走火。（記者黃美珠攝）

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