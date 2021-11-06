關西水坑溪又見魚蝦暴斃 揪出利汎科技排強酸

新竹縣政府環保局表示，五日晚上水質監測發現，關西水坑溪水質異常，魚蝦暴斃，派員到場發現利汎科技工廠外陰井水質異常，經進廠稽查，確認其頂樓鹽酸桶槽流量計管路破裂造成外洩所致。（讀者提供）

2021/11/06 20:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局表示，5日晚上6點多水質監測發現，關西水坑溪水質異常，經派員至現場查看，發現利汎科技工廠外陰井水質異常，魚蝦暴斃，經進廠稽查，確認其頂樓鹽酸桶槽流量計管路破裂造成外洩所致，除立即要求業者緊急防堵並抽除鹽酸，後續將依違反水污染防治法裁罰，處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。

環保局表示，5日晚上約18點20分，水質監測發現關西水坑溪水質異常，魚蝦暴斃，即派員至現場查看，在利汎科技廠外陰井發現水質異常，經進場稽查，事業人員說該廠在晚上6點左右時，廢水處理廠煙霧瀰漫刺鼻，經循線檢查，確認頂樓鹽酸桶槽流量計管路破裂造成外洩，流入雨水溝後到放流井，進而影響水坑溪水質。

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稽查人員立即量測水質，並採取水樣送驗，現埸酸鹼值pH為1.37，明顯呈現強酸，不符合法規標準，當場要求利汎科技採取緊急應變防堵，並抽除鹽酸，後續將視廠方陳述書內及檢測報告值，依違反水污染防治法規定辦理。

根據公開資訊，利汎科技1996在關西鎮大同里水坑創立，主要從事導線架設計、生產及製造；不過從2008年開始迄今，因違反水污染防治法等相關法規，陸續被裁罰至少18次。

新竹縣政府環保局表示，五日晚上水質監測發現，關西水坑溪水質異常，魚蝦暴斃，派員到場發現利汎科技工廠外陰井水質異常，經進廠稽查，確認其頂樓鹽酸桶槽流量計管路破裂造成外洩所致。（讀者提供）

新竹縣政府環保局表示，稽查人員量測關西水坑溪水質，並採取水樣送驗，當場要求利汎科技採取緊急應變改善，後續將依違反水污染防治法規定處置。（讀者提供）

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