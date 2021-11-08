精障者放火燒金紙送醫打鎮靜劑又回家 花縣議員︰盼縣府加強輔導

縣議員張美慧說，希望縣府針對出院的精神患者應持續追蹤。（資料照）

2021/11/08 14:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮光復鄉1名年約40歲無業男子與弟弟同住，經常出入精神科醫院住院，本月初才剛出院，但男子晚間連續被人發現在路邊放火燒金紙，還被路邊監視器拍下，警方說，昨天深夜男子又跑出去放火，警方接獲報案將男子五花大綁送醫，但送醫後「打一針鎮靜劑又出院」，醫院理由是病床不夠無法住院，男子的弟弟崩潰，一度在網路貼文但很快秒刪！

該名男子的弟弟為了哥哥經常出入精神病院，還被報案說「四處放火」相當崩潰，男子的弟弟說，好不容易讓員警協調將病患送醫，但是醫師卻診斷患者正常，不通報、不轉介其他醫療院所，又把患者送回家，這2天連續出現破壞的動作被鄰居報案，再度被扭送警局。

請繼續往下閱讀...

他認為，目前的精神病通報醫療制度，讓家屬和民眾只能自求多福，尤其「不能在假日發作」，難道要等到有人被傷害、攻擊、財產被破壞，才有辦法將患者送醫或法辦嗎？他希望政府改善精神病人安置體系不足、且應重視經常反覆發作的病患的安置問題。

花蓮警方今透露，該患者和弟弟同住，「每2個月左右換一次醫院」，每每出院後就出狀況，昨深夜又被報案在路邊燒金紙，今天凌晨1點因不斷吵鬧的行為，被警方五花大綁強制送醫，但「打一針鎮靜劑」後就出院，在沒有影響人民生命財產安全下，警方也無可奈何。

花蓮縣議會今天定期大會工作報告，縣議員張美慧說，屏東、台北上月都發生疑似思覺失調症患者在社區「大爆炸」，攻擊傷害民眾，幸好屏東的受害者已出院、視力也獲得保全。她說，不希望同樣的案例發生在花蓮，希望縣府針對出院的精神患者應持續追蹤。

縣議員張懷文也舉例，壽豐鄉樹湖也有類似個案，父親還罹癌，很感謝衛生所協助家訪身心障礙家庭，但因個案數字多，難以全面照顧到，希望衛生局能針對弱勢、身心障礙者加強長期輔導協助。

衛生局長朱家祥說，花蓮縣今年的思覺失調列管個案2672人，比去年的2777人略為減少，由於近來思覺失調患者發生引發關注的社會事件，目前中央也要求應增加家訪、電訪次數，花蓮縣去年訪視率3.77％，今年3.62％，如包括電訪、家訪總共2132人次，是列管人數2672人的8成。

他認為，思覺失調患者問題是出院後如沒有按時吃藥，就容易發生狀況，為此正在向中央協爭取比照肺結核「都治」模式，派員監控患者按時吃藥，只要有藥物控制住，就不會持續出狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法