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    高雄推長輩打疫苗送米獲好評 陳其邁：市府會無所不用其極打到你

    高雄市民接種疫苗。（資料照，高雄市政府提供）

    高雄市民接種疫苗。（資料照，高雄市政府提供）

    2021/11/08 10:36

    〔記者王榮祥／高雄報導〕為鼓勵65歲以上長者接種COVID-19疫苗，高雄長青中心接種站推出長輩打完疫苗就送1公斤裝有機米、頗獲好評；高雄市長陳其邁今指出，會針對不同年齡層、風險、族群，提出不同疫苗策略，市府會無所不用其極打到你。

    為鼓勵65歲以上長者接種COVID-19疫苗，高雄長青中心接種站於8、9日2天，凡是長輩前往接種莫德納或AZ疫苗，打完就送1公斤裝有機米，不用事先預約，只要符合資格帶健保卡或第2劑帶小黃卡都能隨到隨打。

    陳其邁今強調，市政府會無所不用其極打到你，用所有最方便、最有效、最實惠的方式，鼓勵大家打疫苗。

    他進一步說明，因為秋冬季節也是流感高峰期，無論流感或新冠肺炎疫苗，都很迫切需要儘快施打，而現在65歲以上長輩疫苗覆蓋率，歐洲約九成、台灣平均才七成，這些都是重症可能族群，所以較令人擔心，要設法提高。

    陳其邁表示，會針對不同年齡層、風險、族群，提出不同策略，例如年輕人比較會到新崛江、捷運站，長輩常去長青中心或社區活動中心，市府會搭配不同獎勵措施，希望整體疫苗覆蓋率增加，今年冬天才會過好年。

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