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    溫玉霞批AZ效期只到月底「瀆職」 網︰沒疫苗時就不是這種口氣

    我國自購第13批AZ疫苗59.4萬劑昨晚運抵桃園機場，針對該批疫苗效期僅到本月30日止，國民黨立委溫玉霞昨日PO文質疑，「目前國內並無疫苗荒，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎」？圖為示意圖。（資料照）

    我國自購第13批AZ疫苗59.4萬劑昨晚運抵桃園機場，針對該批疫苗效期僅到本月30日止，國民黨立委溫玉霞昨日PO文質疑，「目前國內並無疫苗荒，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎」？圖為示意圖。（資料照）

    2021/11/07 11:43

    〔即時新聞／綜合報導〕我國自購第13批AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗59.4萬劑昨晚運抵桃園機場，但國民黨立委溫玉霞指出，對於該批疫苗效期只到本月30日表示無法接受，並批「目前國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎」？PTT上也有網友議論，有網友認同質疑「撿人家不要的」，不過也有人表示「藥廠要不要給個交代」、「沒疫苗的時候好像不是這種口氣」。

    莊人祥︰月底前絕對打得完

    針對本次59.4萬劑AZ疫苗效期僅到本月30日止，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6日曾表示，我國在國際間搶貨，本來這批將屆期的疫苗「更大量」，但我向AZ公司表示，這麼大量無法在月底前消化，因此改為59.4萬劑。他表示之前一輪疫苗接種可達70多萬劑AZ疫苗的量，且本月還有第14、15輪要接種，因此月底前絕對打得完這59.4萬劑疫苗。

    針對疫苗效期只到11月30日，國民黨立委溫玉霞昨日PO文質疑，「到底指揮中心如何採購、催貨？」，並轟「這批AZ竟然是即期品，效期只有24天！由於還要檢驗封緘一週時間，真正可施打的日期只有2週」、「阿斯特捷利康公司為何提供台灣即期疫苗？如今國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？」

    PTT網友也熱議這項消息，部分網友留言質疑「怎麼會來即期品？自己花錢買的耶」、「也太即期了吧」、「等半天結果來即期品」、「有點扯，這合約買這樣即期品，怎麼驗」、「即期品出清？」、「日本送的效期還比較久…」、「撿人家不要的」等。

    不過也有網友表示「沒疫苗的時候好像不是這種口氣」、「2個禮拜要打完…只能說醫護辛苦了」、「這樣收到疫苗的醫院診所壓力會很大吧」、「現在還是很多國家缺疫苗」、「買少被罵，買多也罵」等。

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