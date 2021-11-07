從聽、說、讀、寫領略！台中開班教台語學傳統漢學

傳統漢學台語文初進班今天啟業典禮，台中市副市長及立委、議員都到場支持。（文化局提供）

2021/11/07 22:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕傳承珍貴台語漢文！海洋台語文研究學會與台中市文化局舉辦「傳統漢學（台語）切音、詩詞吟唱連貫教育部台羅拼音初進班」，不同於教育部台羅拼音，該課堂講義全程配合運用「台語字典彙音寶鑑」查找用字聲韻，更有難得的台語切音教學，學習傳統的台語漢文發音、用字到文章的朗讀，體驗台語文基本知識，讓傳統漢學可以代代傳承。

傳統漢學班今天開業式，將連續5個週日台中文學館開課，副市長黃國榮參加表示，語言是國家重要的文化根本，更蘊含一個族群的思想及習俗。很多人在日常生活中常講台語，但不一定能講上幾句正確發音的台語漢文，尤其語言不只是日常的溝通談話，還有許多優美的詩詞和有趣的典故，擁有豐富深厚的文化底蘊，期待透過這一系列的課程，大家共同努力讓傳統優美的台語文源遠流長地傳承下去。

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台中市海洋台語文研究學會創會理事長林紹良表示，這次課程特色是以台語切出台語的正宗傳統切音，當能連貫詩韻、康熙等平上去入的切音，就更能體會具有漢學根柢的作曲家，如何運用切音冊寫出文雅有押韻的歌、詩，領略語言之美。

林紹良說，這次教材內容力求實用、生活化，除了配合教育部用字及拼音政策，並廣搜古今文學佳作，也融會許多新的語詞，希望學員了解和活用古今語彙，全面落實聽、說、讀、寫四大領域，在日常生活中實際運用。

參與學員沙鹿國小退休主任林香蘭女士提到，這次課程內容相當紮實，尤其透過《彙音寶鑑》這本台語字典查找學習用字的聲韻，更能學習到以傳統切音方式念誦台語字，這也是她特地來上課的最大原因。

今日課程的啟業典禮除了副市長黃國榮、文化局長陳佳君共同出席，立委江啟臣及議員謝龍介、李中、何敏誠等也特地親自前來共襄盛舉，嘉勉學員對於傳承台語文的使命感，並期待台灣社會對於多元語言和文化的包容與尊重。

傳統漢學台語文初進班啟業典禮-林紹良老師授課。（文化局提供）

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