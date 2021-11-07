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    COP26線上論壇 六都展現淨零轉型推動成果

    邁向淨零轉型城市行動論壇實體交流。（環保署提供）

    邁向淨零轉型城市行動論壇實體交流。（環保署提供）

    2021/11/07 19:59

    〔記者羅綺／台北報導〕聯合國氣候峰會（COP26）正在英國格拉斯哥舉辦，環保署也舉辦「邁向淨零轉型城市行動論壇」，由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫擔任主持人，邀請愛丁堡市議會副議長戴伊（Cammy Day）、全球環境戰略研究所（IGES）及我國六都代表，以實體及線上方式交流，將台灣城市淨零轉型推動的成果展現於國際舞台。

    環保署副署長沈志修表示，氣候變遷是當代最重要議題，台灣在上月預告的溫管法修正草案，納入淨零排放目標，並強化相關減量對策工具，目前也在進行淨零排放路徑評估及藍圖規劃，找出最符合台灣推動永續發展的氣候治理路徑。

    林子倫也說，台灣城市積極推動減碳作為是我國邁向淨零的根基，在追求淨零的道路上，沒有城市或國家可以被排除在外。

    台北市就2050淨零排放路徑提出具體規劃藍圖，訂定短、中、長期階段性目標，要以智慧零碳建築、導入再生能源及氫能、推動綠運輸低碳交通及全循環零廢棄等四大面向，打造2050零碳台北。

    新北市由大型開發案導入創能、儲能、節能設計，注重建築物的低碳節能改造，積極建置再生能源，並設定目標將於2022年讓工業燃料退場，同時也開發地熱發電，積極導入零碳能源。

    桃園市則提出發展多樣化的再生能源、工業能源轉型、打造智慧城市及改善交通運輸等四大策略；台中市積極推動低碳政策，規劃於2023年達成全市燃料脫煤目標，持續發展多元的再生能源、低碳運輸及都市降溫策略。

    台南市全力推動建置太陽光電，提高再生能源裝置容量，將於2030年達到家戶用電100%使用再生能源及公車全面電動化；高雄市透過公私協力，逐步移除工業部門煤炭使用，並發展潔淨能源、強化廢棄物循環利用、打造零碳社區及植樹造林，積極降低城市總體碳排放。

    戴伊表示，低碳和追求零碳排放是國際共識，蘇格蘭致力於再生能源，在風力及其他未來新能源居於領導地位，有將近97%的電力供應都仰賴再生能源。而愛丁堡是蘇格蘭對抗氣候變遷的重要基地，現階段已完成減少66%的碳排放，相關的氣候行動計畫在公共建設上將持續推動。

    IGES的Fujino博士則強調，城市對於永續發展的重要性，近期也持續與日本各城市探討2050淨零排放路徑，並分享其協助國際城市推動自願檢視報告的經驗與成果。

    環保署於英國當地時間6日上午10點舉辦「邁向淨零轉型城市行動論壇」。（環保署提供）

    環保署於英國當地時間6日上午10點舉辦「邁向淨零轉型城市行動論壇」。（環保署提供）

    邁向淨零轉型城市行動論壇線上合影。（環保署提供）

    邁向淨零轉型城市行動論壇線上合影。（環保署提供）

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