向國際展現台灣淨零決心 環團點亮南北地標

為響應聯合國氣候峰會（COP26），環保團體點亮總統府。（綠色和平提供）

2021/11/07 12:47

〔記者羅綺／台北報導〕聯合國氣候峰會（COP26）正在英國格拉斯哥舉行，為喚起國內氣候議題認同度，多個環保團體，於昨（6日）、今（7日）晚間，串連南北地標，秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，要從台灣出發、向國際發聲。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）今年 8 月發布最新科學報告，明確指出人為暖化造成的氣候變遷衝擊已無法避免，今年的氣候峰會（COP26）更是2015年後各國制定《巴黎氣候協定》後的首次評量會議。

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環團指出，這次的COP26可能成為人類史上最關鍵且重要的氣候大會，也就是如果各國政府沒有積極採取具體的氣候改革，未來人類將面對比現在更劇烈的自然災害。

在聯合國各成員國致力達成《巴黎氣候協定》，限制全球升溫幅度於 1.5°C 內目標的同時，總統蔡英文也在今年世界地球日宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」；在國慶日談話中，也再次強調台灣以 2050 淨零排放為目標的決心。

為了響應今日的COP26台灣日（Taiwan Day）活動，永續發展顧問企劃公司 Plan b攜手台灣青年氣候聯盟、350台灣、綠色和平等環保團體，於週末接連兩晚，串連南北地標，點亮總統府、台北101、高雄 85 大樓海霸王，秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，除了要對國際發聲，更要讓世界看見台灣的氣候改革決心。

為響應聯合國氣候峰會（COP26），環保團體點亮高雄85大樓海霸王。（綠色和平提供）

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