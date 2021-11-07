南市加速明年農水路改善 黃偉哲：加碼9.3億經費

台南市麻豆區番子寮農地重劃區N5農路進行改善，市長黃偉哲（前左6）今天前往視察，並宣布南市明年加碼投入9.3億元農水路改善經費，更新農漁產業生產環境。（地政局提供）

2021/11/07 18:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南市明年加速推動農漁水路改善，市長黃偉哲今天（7日）宣布南市明年加碼投入9.3億元農水路改善經費，更新農漁產業生產環境，造福農路。

麻豆區番子寮農地重劃區N5農路長約940公尺，台南市地政局分段改善，今年以市預算約167萬完成西段農（水）路520公尺，把路寬4.5公尺的農路拓寬至7.5公尺，提升農產運輸通行便利性和安全性，明年再將東段420公尺農路更新改善。

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黃偉哲今天下午特地前往視察番子寮N5農路改善成果，並宣布針對南市農地重劃區明年持續加碼投入中央補助經費2.58億元及市府預算2.9億元，而在非農地重劃投入市府預算3.82億元，更新改善南市農漁水路總經費共計9.3億元，經費全國第一，以打造更好的農漁業生產基盤，照顧更多農民。

台南市有92個農地重劃區，面積共計5萬7758公頃，因早期農地重劃區農、水路大多破損不堪，農民陳情改善多，但中央補助、地方自籌預算杯水車薪。

南市地政局說，南市近3年共投入12.69億元完成改善農路約422.5公里、水路約72.84公里，是全國第一，其中在溪北地區投入10.59億元，農路改善約339.59公里、水路改善約69.04公里，以均衡區域建設帶動農業經濟，明年對早期農地重劃區持續爭取中央補助及自籌市預算共5.48億元辦理各農地重劃區改善工程，協助農業生產效益最大化。在非農地重劃的農路改善則是投入市府預算3.82億元。

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