春牛埔農田重劃區農水路10多年只見雜草 立委爭取4500萬修繕

春牛埔農田重劃區農水路失修損壞，已失功能。（記者林國賢攝）

2021/11/02 15:14

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣水林鄉春牛埔農田重劃區逾30年未修繕，區內農水路老舊破損，部分農水路已10多年未送水，豪大雨又成淹水禍因，立委蘇治芬爭取前瞻計畫4500萬元經費，最慢12月動工，解決當地農田缺水、淹水，讓農民不再望水興嘆。

農田水利署雲林管理處、立委蘇治芬、議員蔡岳儒、水林鄉長許山埜今天於碧雲寺召開施工說明會，雲管處副處長林富元表示，修繕工程總計將修繕重劃區內24條小排及相關道路設施，總長度6000公尺，現在都已完成發包，最慢12月就可以正式動工。

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蘇治芬指出，過去修繕農田重劃區農水路大多以個別、分段方式進行，也未整合區域排水系統，造成農水路系統未能統合，排給水效能不彰，甚至因區域排水與農水路無法整合，遇到大豪雨就淹水情況。

蘇治芬說，這是修繕工程是全國第一個採用統合性計畫的農田重劃區，將整個農水路網整合修繕，灌溉更有效能，另也納入重劃區排水系統功能考量，完工後，不僅灌溉更有效能，也能解決當地淹水問題。

黃姓農民說，當地農田重劃區於1989至1991年完成後就未大規修繕，部分農水路損壞嚴重，排水溝甚至被雜草佔據，已有10多年沒看過水，很高興能夠展開修繕工程。

蘇治芬表示重劃區採統合性修繕，解決農田灌溉與淹水問題。（記者林國賢攝）

農水署雲林管理處說明工程施工方式與範圍。（記者林國賢攝）

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