基隆稽查31棟老舊住商大樓 14處未設管委會開勸導單

基隆市長林右昌要求加強稽查基隆市31棟、11樓以上無管理委員會複合式老舊建築，強化公安措施；消防局指出，截至10月28日止，共有14處未成立管理委員會，當場開立檢修申報勸導單。（圖為基隆市政府提供）

2021/11/07 17:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕高雄「城中城」大樓大火釀嚴重死傷，曝露老舊複合式建物安全與無管委會等問題。基隆市長林右昌要求加強稽查31棟、11樓以上無管理委員會複合式老舊建築，強化公安措施；消防局指出，截至10月28日止，共有14處未成立管理委員會，當場開立檢修申報勸導單，另外，有2處設備測試不合格，當場開限期修改單，本月21日前完成改善。

高雄「城中城」大樓大火發生後，林右昌第一時間要求相關單位清查基隆市住商大樓建物安全，15日召開專案會議，會中獲知基隆市11層樓以上尚未成立公寓大廈管理委員會的社區共有31棟後，要求各單位加強公共安全聯合稽查，保障市民生命財產安全。

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基隆市交通處長蘇先知表示，高雄「城中城」大樓火警釀嚴重死傷後，交通處隨即檢視轄下21處公共停車場電氣、消防及相關設施外，10月分加強督導勘查現場營運，並無重大違規缺失。另外，成功停車場部分消防管滴水等缺失，已限期業者改善。

基隆市消防局長陳龍輝表示，其餘部分場所因時間因素無法全面稽查，消防局同仁會再安排時間前往檢查。

基隆市長林右昌要求加強稽查基隆市31棟、11樓以上無管理委員會複合式老舊建築，強化公安措施；消防局指出，共有14處未成立管理委員會，當場開立檢修申報勸導單；另外，有2處設備測試不合格，當場開限期修改單。（圖為基隆市政府提供）

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