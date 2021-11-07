擁抱客家月 台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」登場

天空舞集熱舞宣告「歌禾舞穀．平安稻來」登場。（記者陳賢義攝）

2021/11/07 15:24

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」啟動，系列活動包括「歌．禾」祈福祭典、「舞．穀」表演、收冬客家宴、文創市集、草地音樂會等，溫暖擁抱客家月，歡迎大家揪團結伴來台東體驗客家之美。

台東縣副縣長王志輝表示，台東縣客家、閩南及原住民族人口各佔3分之1，縣府近年來積極推動客家文化、產業等，而在台東客家文化特色中，展現最精彩的就是稻米文化，希望透過創意的方式，讓國人更愛米食，重新愛上「吃飯」的滋味。

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台東12年來在每年入冬稻米收割前舉辦的「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」正是以敬天謝地的心，用熱鬧的節慶型式來演繹客家米食文化與傳承，已成客家鄉親最重要的慶典活動。今年適逢12週年，以「歌禾舞穀 平安稻來」為活動主題，除持續傳達祭典精神外，營造台東客家月的活動熱度，更期盼藉由客家祭典精神為臺灣祈福，撫慰俱疲的身心，天佑台灣。

縣民政處表示，「台東客家月」系列活動精彩可期，包括13日將在池上福德宮舉行「歌．禾」祈福祭典，今年更遇到伯公百年，期許有個豐盛美好的年度，27日在鐵花新聚落舉行「舞．穀」表演，周邊活動有收冬客家宴、趣味擲筊大賽、客語趣味闖關、文創市集、草地音樂會等，活動內容豐富多元，相關活動資訊可關注Facebook「臺東好米收冬祭」粉絲專頁。

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