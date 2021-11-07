為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    擁抱客家月 台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」登場

    天空舞集熱舞宣告「歌禾舞穀．平安稻來」登場。（記者陳賢義攝）

    天空舞集熱舞宣告「歌禾舞穀．平安稻來」登場。（記者陳賢義攝）

    2021/11/07 15:24

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」啟動，系列活動包括「歌．禾」祈福祭典、「舞．穀」表演、收冬客家宴、文創市集、草地音樂會等，溫暖擁抱客家月，歡迎大家揪團結伴來台東體驗客家之美。

    台東縣副縣長王志輝表示，台東縣客家、閩南及原住民族人口各佔3分之1，縣府近年來積極推動客家文化、產業等，而在台東客家文化特色中，展現最精彩的就是稻米文化，希望透過創意的方式，讓國人更愛米食，重新愛上「吃飯」的滋味。

    台東12年來在每年入冬稻米收割前舉辦的「客庄12大節慶－台東好米收冬祭」正是以敬天謝地的心，用熱鬧的節慶型式來演繹客家米食文化與傳承，已成客家鄉親最重要的慶典活動。今年適逢12週年，以「歌禾舞穀 平安稻來」為活動主題，除持續傳達祭典精神外，營造台東客家月的活動熱度，更期盼藉由客家祭典精神為臺灣祈福，撫慰俱疲的身心，天佑台灣。

    縣民政處表示，「台東客家月」系列活動精彩可期，包括13日將在池上福德宮舉行「歌．禾」祈福祭典，今年更遇到伯公百年，期許有個豐盛美好的年度，27日在鐵花新聚落舉行「舞．穀」表演，周邊活動有收冬客家宴、趣味擲筊大賽、客語趣味闖關、文創市集、草地音樂會等，活動內容豐富多元，相關活動資訊可關注Facebook「臺東好米收冬祭」粉絲專頁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    客庄老照片集結成書 在地視角拼湊生活回憶
    2021/04/18 18:39

    客庄老照片集結成書 在地視角拼湊生活回憶
    南投「姻親古道」隱藏出嫁女兒辛酸 文化局發掘客庄旅遊軸帶
    2020/11/22 10:09

    南投「姻親古道」隱藏出嫁女兒辛酸 文化局發掘客庄旅遊軸帶

    秋冬不胖反瘦關鍵！葉家妤靠這兩顆
    國姓「搶成功」13~15日登場 推戰船大賽冠軍最高賞6萬
    2020/11/10 19:43

    國姓「搶成功」13~15日登場 推戰船大賽冠軍最高賞6萬
    台東收冬祭飯桶王大賽 冠軍3分57秒吃光1公斤白飯
    2020/11/07 15:47

    台東收冬祭飯桶王大賽 冠軍3分57秒吃光1公斤白飯

    Focus Active Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播