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    屏縣興海漁港擴建改善動工 完工後縮短蘭嶼航線引熱議

    潘孟安20年拼出東岸漁業基地。（記者蔡宗憲攝）

    潘孟安20年拼出東岸漁業基地。（記者蔡宗憲攝）

    2021/11/07 13:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府今舉行滿州興海漁港擴建改善工程動工典禮，位在東海岸的興海港，多年來漁船遇到颱風就會翻覆受創，從議員時代就開始爭取改建的縣長潘孟安，特別到場參與動土並發表感言，而未來漁港完工後，能縮短蘭嶼航線的部份也引發當地不少討論。

    預定113年8月底完工的興海漁港擴建改善工程，有效強化港區避風功能，並提升停泊漁船停泊安全，有利滿州及恆春地區漁業發展，而當地居民更期盼蘭嶼後壁湖航線，未來如轉移到興海港，除了縮短近30分鐘船程，也能帶動滿州東岸旅宿及餐飲業蓬勃發展。

    潘孟安表示，興海港位於東海岸，常有屏東西部海岸及台東地區的漁船停靠補給或躲避風浪，但興海港的堤防及停泊區不足以保護泊船安全，颱風來襲前須遠赴船程2個多小時的恆春後壁湖漁港，十分不便，也很危險，這次縣府經過環境影響評估、解除保安林地及水下文化資產調查等程序，終於讓工程能順利開工，達成當地漁民的願望。

    至於往來蘭嶼的航線是否有機會轉移，潘孟安則強調，戴漁港完工後能夠進行進一步研究，但不歡迎把恆春半島當做純粹過度的轉運站，務必要有帶動當地發展的共榮作法，類似東港與小琉球的跳島旅遊模式才能接受。

    興海漁港擴建改善工程總預算為新台幣3億6千萬元，其中農委會漁業署補助3億2400萬元、縣府配合自籌3600萬元，預定2024年8月底完工，完工興建之北碼頭、南碼頭、東碼頭及港區碼頭總長共510公尺，最大容納船數可從目前原本可停船數約56艘增加到100艘，颱風期間可停靠62艘，將可有效增加漁港避風功能，保障漁民停泊安全。

    滿州興海漁港擴多年來漁船遇到颱風就會翻覆受創。（記者蔡宗憲攝）

    滿州興海漁港擴多年來漁船遇到颱風就會翻覆受創。（記者蔡宗憲攝）

    興海漁港擴建改善工程，將有效強化港區避風功能，並提升停泊漁船停泊安全。（記者蔡宗憲攝）

    興海漁港擴建改善工程，將有效強化港區避風功能，並提升停泊漁船停泊安全。（記者蔡宗憲攝）

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