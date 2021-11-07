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    竹縣40校導入自動借還書設備 打造智慧型圖書館

    新竹縣教育處與文化局攜手合作，為國小1到6年級製作借閱證—樂讀卡，鼓勵學童個個成為愛閱讀的小書蟲。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣教育處與文化局攜手合作，為國小1到6年級製作借閱證—樂讀卡，鼓勵學童個個成為愛閱讀的小書蟲。 （記者廖雪茹攝）

    2021/11/07 10:57

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣教育處與文化局攜手合作，為國小1到6年級製作借閱證—樂讀卡，本月初完成系統介接及卡片製作後發放給小學生，除了樂讀卡建置外，同時率先於閱讀推動教師及愛的書庫學校等40校的學校圖書館，導入學生自助借還書系統，鼓勵學童個個成為愛閱讀的小書蟲。

    縣長楊文科表示，學生可使用樂讀卡或校內借閱證，自行操作借還書系統，選定書籍後，只需拿到自助借還書機前，感應卡片及書籍條碼即完成借閱。學校圖書館引進智慧科技新設備，讓借書變得快速又有趣，學童可獨立運用、提高閱讀意願，疫情期間更可減少人力、減少接觸，目前全縣3分之1學校已建置完成，未來將推廣到各校。

    新豐國中7年級學生黃郁婷說，使用一般的電腦借還書很容易出錯，現在這台自助借還書設備，只要簡單的幾個動作，嗶嗶兩聲就完成借書，節省很多時間。學生許庭甄也說，之前借還書都要排隊排很久，現在只要按一下螢幕按鈕，嗶一下就借好書了，很有效率。

    教育處長楊郡慈表示，新竹縣逐年編列圖書預算，補助學校充實及汰換圖書設備，除了自動借閱設備建置外，也歡迎家長可隨時用「School+」APP中的「我的圖書館」功能，關心孩子校內借閱情形，培養親子共讀習慣。

    我的圖書館APP，請至IOS或安卓商店搜尋「School+家長」，家長只要選擇學校班級，輸入手機註冊即可快速綁定。

    新竹縣教育處與文化局攜手合作，為國小1到6年級製作借閱證—樂讀卡，鼓勵學童個個成為愛閱讀的小書蟲。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣教育處與文化局攜手合作，為國小1到6年級製作借閱證—樂讀卡，鼓勵學童個個成為愛閱讀的小書蟲。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府為國小1到6年級學童陪伴孩子成長的樂讀卡。 （竹縣府提供）

    新竹縣政府為國小1到6年級學童陪伴孩子成長的樂讀卡。 （竹縣府提供）

    新竹縣政府教育處表示，歡迎家長可隨時用「School+」APP中的「我的圖書館」功能，關心孩子校內借閱情形，培養親子共讀習慣。 （竹縣府提供）

    新竹縣政府教育處表示，歡迎家長可隨時用「School+」APP中的「我的圖書館」功能，關心孩子校內借閱情形，培養親子共讀習慣。 （竹縣府提供）

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