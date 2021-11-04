開在圖書館裡的超市好吸睛！「生鮮文學超市」屏東總圖登場

「生鮮文學超市」在屏東總圖登場。（記者羅欣貞攝）

2021/11/04 14:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「歡迎光臨生鮮文學超市」屏東縣政府文化處與推廣閱讀的數位媒體團隊《生鮮時書》合作，在圖書館裡，開一間文學超市，讓前來參展的民眾，可以挑選並帶回喜愛的文字與讀物，補充文學知識、精神糧食。

屏縣府文化處表示，即日起至明年1月，《生鮮時書》在屏東縣立圖書館總館四樓－屏東文學館透過展覽「生鮮文學超市」，讓文字像超市裡隨手可得的日常補給品一般，方便我們攝取。展覽將以收錄365則金句的桌曆《讀曆書店2022》，帶領參展民眾認識150位台灣文學作家，一覽生活中與我們緊密相連的文學。

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展區入口陳列蔬果及《讀曆書店》桌曆，希望喚起參展民眾的閱讀意識，思考每天攝取的資訊與知識是否充足。進入主展區，現場將陳列《讀曆書店2022》中的14位作家及選句，介紹《生鮮時書》欲改變現代人閱讀習慣的初衷。

跟隨動線的安排，民眾會來到下一個展區，選擇4種生活風格的作品，掃入條碼就能取得《生鮮時書》根據情境，設計出的嚴選書單。而展區櫥窗，則陳列近期與《飲冰室茶集》合作的商品，希望透過享用飲品的片刻，讓閱讀進入日常。

除了著重視覺上的呈現，展區也提供互動式體驗，透過《讀曆書店2022》的單張日曆、金句、標籤紙卡，讓參觀的民眾，可以親自體驗《生鮮時書》團隊從上百本書籍中，選出金句的手作過程。

文化處表示，參觀展覽就像逛超市，挖掘新上架的商品，並補給日常用品，希冀以此向閱讀靠近，也讓文字走進日常，邀請大家光臨生鮮文學超市，帶走一份屬於自己的文學補給品。

「生鮮文學超市」現在展出中。（記者羅欣貞攝）

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