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    高雄永安圖書館遷移新建 民代爭取國營單位經費支持

    高市圖書館看中閒置10多年的永安鄉代會舊址空間，計畫拆除新建為永安圖書大樓。（記者蘇福男攝）

    高市圖書館看中閒置10多年的永安鄉代會舊址空間，計畫拆除新建為永安圖書大樓。（記者蘇福男攝）

    2021/11/03 20:02

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市永安區圖書館建築有安全疑慮，地方倡議要儘快遷移，圖書館看中閒置10多年的永安鄉代會舊址空間，計畫拆除新建圖書大樓，立委邱志偉協助取得土地，將繼續爭取中油、台電等國營單位支持新建經費。

    高市圖書館代理館長林奕成表示，永安圖書分館當年蓋在永安國小校內，經耐震詳評建築物結構承載力不足，加上原地無法取得使用執照，不適合現地改建，因此緊急借用永安國小教室安置，維持閱覽服務，並尋找合適用地改建新分館。

    他說，經評估永安7個地點選址，目前初估以原永安鄉代會舊址最合適，鄉代會位於永安區行政中心，人口活動最稠密區域，但該建築已閒置10多年，經技師鑑定已屬危樓，且圖書館因館藏書本重量重，建築標準較嚴苛，因此高市圖書館有意拆除新建圖書分館，但首要之務須取得地主國有財產署同意及爭取新建大樓經費。

    邱志偉與國財署研商，國產署強調，鄉代會目前由永安區公所代管，公所如同意市府重建，國產署不會有意見，土地問題因此迎刃而解。

    邱志偉表示，永安區是中油永安液化天然氣廠及台電興達電廠的回饋區，兩大國營事業本於回饋鄉里原則，應積極支持圖書館興建經費，希望高雄市府加快腳步，積極回應地方民眾的期待，讓新建圖書館早日落成。

    永安鄉代會舊址位於永安區行政中心，人口活動最稠密區域。（記者蘇福男攝）

    永安鄉代會舊址位於永安區行政中心，人口活動最稠密區域。（記者蘇福男攝）

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