缺德！共享機車被丟滿浴帽、噁爛衛生紙 網怒諷：連垃圾都共享

共享機車使用亂象頻傳，網友發文抱怨租到的機車車廂內滿是垃圾，貼文引發熱議。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

2021/11/07 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕共享機車使用方便，使用者缺乏公德心的行為卻頻傳！近日又有網友表示，準備騎乘共享機車時，打開車廂就見到滿滿的垃圾，讓他相當傻眼、拍下PO網抱怨，引發他人共鳴直言「講個笑話：台灣人素質」。

「請容許我抱怨共享機車的迷惑行為！」一名網友在臉書社團《爆怨公社》附圖發文指出，日前租借共享機車，一打開車廂就有滿滿的「驚喜」，裡頭被丟了數個使用過的拋棄式頭套，乍看還以為是一堆「水母」，「還有什麼拿濕紙巾纏手把不拆的、飲料喝完丟裡面的、鹽酥雞啃完了不丟的，最噁心的還有不知道擦過什麼液體的衛生紙」，原PO忍不住怒批「共享機車不是你的機車好嗎？」

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貼文一出，大批網友見照紛紛嘆道「非常徹底的共享理念，連垃圾都共享」、「不是自己的東西就不會去愛惜」、「自己的機車才不會放那麼多垃圾」、「就跟Youbike的菜籃一樣」、「滿滿的台灣價值」、「還有嘔吐物的，這種算是非常有良心了」、「好像可以跟客服反應⋯他們會去找前一個使用者，這種跑不掉的」、「我每遇到一次就拍照存證，然後反應客服要求一定要給予懲罰」。

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