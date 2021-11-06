高雄青年夜市重回鳳山 3萬人擠爆強勢回歸

人氣攤位大排長龍。（記者陳文嬋攝）

2021/11/06 20:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄三大觀光夜市之一青年夜市今強勢回歸鳳山，重新開幕人潮爆滿，現場湧進3萬人；業者感動表示，這是疫情爆發以來最多的人潮，已經達到過去業績的一半，後續在中央5倍券加持下，市府加碼高雄券、夜市券刺激消費，有信心恢復到過去榮景。

青年夜市已有20多年歷史，歷經6度搬遷坎坷命運，今重回鳳山終於合法，坐落在中崙一路、凱旋路口，3000坪土地規劃7條街、停車場，165個攤位吸客3萬人，許多攤位座無虛席，甚至大排長龍，場面熱鬧滾滾。

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民眾今開幕消費還能參加摸彩，最大獎是價值5萬元的麻將桌，二獎則是大型液晶電視，綜藝天王吳宗憲也到場獻唱歌曲，與民同樂炒熱氣氛，民眾有得玩、有得拿。

值得一提的是，青年夜市力搶5倍券商機，高雄券、夜市券、好食券全都收，市府經發局也將於11月29日推出第二波商圈夜市券，民眾持200元紙本5倍振興券，可兌換400元商圈夜市券。

此外，青年夜市許多攤商也趁勢推出超值套餐，讓民眾享受多重優惠；青年夜市也與業者合作，推出行動支付，每個攤位都能使用，民眾消費更方便，稱讚帶手機就能消費，不用帶錢包很實用。

楠梓區吳小姐是青年夜市老顧客，今天帶著9歲女兒到場支持重新開幕，她說，青年夜市是高雄所有夜市中CP值最高的夜市，在地高雄人都很喜歡青年夜市，東西好吃、價格便宜、選擇多樣性，物超所值包辦食衣行，吃喝玩樂也應有盡有，她每周逛1次青年夜市，甚至為了青年夜市，想從楠梓搬來鳳山住，實在是太愛青年夜市了。

青年夜市主委劉坤松表示，傳統夜市已經走下坡，必須改變經營模式，評估疫情進入尾聲，逆勢操作擴大規模，讓青年夜市回歸鳳山，主打在地客源，凱旋夜市還有100多個攤位，將引進日本及百貨公司等高品質、平價化攤商，持續招商中，預計7月推出，全力搶攻觀光客。

大高雄觀光商圈總會理事長主委劉昭智指出，全國夜市受到疫情影響，人潮只剩下2至3成，高市防疫有成，人潮逐漸恢復到5至6成，預期後續市府加碼高雄券、夜市券，刺激消費、帶動買氣，有信心翻轉高雄庶民經濟。

高雄青年夜市今人潮爆滿，許多攤位座無虛席。（記者陳文嬋攝）

民眾開幕現場消費還能參加摸彩，最大獎是價值5萬元的麻將桌。（記者陳文嬋攝）

高雄青年夜市昨強勢回歸鳳山，三千坪土地人潮爆滿。（記者陳文嬋攝）

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