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    小校轉型推實驗教育 新北擬設教育創新實驗室專責

    坪林實驗國中以美國知名學者N.Noddings的關懷倫理為理念基礎，今年新生超過3分之2非本地生。（新北市教育局提供）

    坪林實驗國中以美國知名學者N.Noddings的關懷倫理為理念基礎，今年新生超過3分之2非本地生。（新北市教育局提供）

    2021/11/06 20:18

    〔記者何玉華／新北報導〕受人口外移及少子化影響，新北市偏鄉學校學生人數逐年減少，全市百人以下學校達53校，新北市議員陳儀君提出「一偏鄉一實驗教育」的想法，建議市府將50人以下學校轉換成「公辦公營」或「公辦民營」的實驗學校。新北市長侯友宜說，這是一個目標，但有校數比例問題，若能打破法令限制，他不反對，可以讓教育局研議。教育局長張明文說，目前評估成立教育創新實驗室，作為實驗教育專責單位。

    陳儀君指出，偏鄉人口除了烏來、坪林之外，都呈現下滑趨勢，110學年度坪林國中改為實驗學校，新生超過3分之2非本地生，吸引外來人口，建議市府將50人以下的學校，朝「一偏鄉一實驗教育」推動，並參考台北市成立實驗教育專責單位。

    侯友宜指出，小校做實驗教育很好，可以吸引更多人到偏區有特色的學校就學，也有助解決實驗教育場域難找的問題；只要能突破法律限制，可以朝「一偏鄉一實驗教育」研議推動。

    教育局長張明文說，實驗學校不能超過同一階段總校數的5％，新北實驗學校國小可設10校、國中3校、高中職1校，目前有忠山實驗小學、猴硐-蒙特梭利實驗小學、德拉楠民族實驗小學、坪林實驗國中、石門實驗國中5校。

    教育局目前評估成立教育創新實驗室，透過行政、研究、師資培育整合，建立系統化的實驗教育專責單位。但實驗教育需要校內親師生及社區凝聚共識，教育局除持續輔導學校並提供支持協助，也推動學校發展在地特色、教學創新、跨領域的實驗課程。

    福山國小轉型德拉楠民族實驗小學，是新北市第一所泰雅族原住民族教育實驗學校。（新北市教育局提供）

    福山國小轉型德拉楠民族實驗小學，是新北市第一所泰雅族原住民族教育實驗學校。（新北市教育局提供）

    石門國中轉型實驗學校，圖為結合在地特色發展風箏課程。（新北市教育局提供）

    石門國中轉型實驗學校，圖為結合在地特色發展風箏課程。（新北市教育局提供）

    猴硐-蒙特梭利實驗小學是全台第一所公辦公營蒙特梭利實驗小學。（新北市教育局提供）

    猴硐-蒙特梭利實驗小學是全台第一所公辦公營蒙特梭利實驗小學。（新北市教育局提供）

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