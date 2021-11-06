言教不如身教 澎湖老人之家贈送獨居長者水餃

衛生福利部澎湖老人之家，將志工隊製作水餃送達社區獨居老人家中。（記者劉禹慶攝）

2021/11/06 17:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是接受外界關懷的衛生福利部澎湖老人之家，今日將溫暖分享給社區獨居長者，並由主任莊華州領軍帶領少教科學生一同行善，言教不如身教，親身體驗老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼的人生哲學道理。

主任莊華州犧牲週末假期，今日帶領工作同仁及少教科學生，並由心緣志工隊長蔡素端、興仁里長王太平陪同下，在立冬前夕，關懷澎老社區獨居長者，並贈送長者由老家心緣志工隊手工製作高麗菜水餃，將服務資源及照顧量能推展至社區，更重要的是讓少教科學生實現受人點滴、湧泉以報。

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因武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉疫情趨緩，澎老再度恢復社區獨居長者關懷服務，為讓長者們有新鮮美味的水餃享用，此次活動由心緣志工隊長蔡素端帶領志工們，巧手為院民（生）及社區獨居長者製作的手工愛心水餃三千粒，粒粒飽滿結實，健康美味。利用立冬前夕周末假期，由莊華州主任領軍訪視興仁里及烏崁里二十六名獨居長者，長者收到水餃時，不約而同開心地表示，很少看到這麼大顆飽滿的水餃，也感謝澎老對於社區長者的關心。

莊華州表示，關懷社區並與資源共享，一直為澎老之重要工作，此次關懷獨老活動，特別準備水餃贈送長輩，除了考量水餃營養均衡以及食用方便性外，也因水餃象徵元寶，祝福長者們都能元氣飽滿，健康長壽，澎老也將陸續透過相關社區外展方案活動的辦理，達成社區共生共榮的目標。

澎湖老人之家帶領少教科學生共同行善，讓他們了解施比受有福。（記者劉禹慶攝）

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