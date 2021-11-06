紫斑蝶飛舞、洛神花開 茂林雙年賞蝶季起跑

紫斑蝶於寶來竹林休閒農業區飛舞。（記者黃旭磊攝）

2021/11/06 17:18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕茂林賞蝶季開幕，茂林青年會成員以勇士舞莊嚴祝願祈福開場，紫斑蝶滿山飛舞、洛神花沿山谷綻放，居民鼓勵遊客上山「微旅行」。

「蝶群飛舞太壯觀了！」茂林賞蝶季開幕式今天在生態公園舉行，山區秋高氣爽、豔陽高照，高雄市政府原住民事務委員會洪羽珊（阿布斯）、高雄市政府觀光局主秘孫春良、茂林區長宋能正、區代表會主席陳奕蓁觀看紫斑蝶飛舞，魯凱、排灣青年組成Focus樂團演出熱門樂曲。

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交通部茂林國家公園管處長柯建興表示，每年10月至隔年2月紫斑蝶群聚過冬，為高雄山區生態奇景，疫情逐漸解封，鼓勵民眾上山「微旅行」，家人好友組團走讀小鎮與特色部落。

紫斑蝶群也飛入山下六龜、寶來社區，寶來社區發展協會理事長劉秀蘭帶領遊客於竹林休閒農業區賞蝶，滿片紫斑蝶在園區三叉工坊飛舞，洋傘花、洛神花也正盛開。

聚寶來景觀休憩餐飲業者蔡先生說，紫斑蝶冬季大量出現在荖濃溪支流溪谷，躲避寒冬直到春天來臨北返，駐留期間，正好與梅樹開花成「聖誕白雪」相輝映。

茂管處指出，賞蝶季即日起至明年2月28日期間，高雄客運H31（旗山至多納）公車平日3班次、假日6個班次，以里程計費讓遊客免受塞、停車之苦，建議從旗山轉運站出發，沿途停靠茂林區公所、蛇頭山、多納，一日暢遊茂林主要景點。

洛神花盛開。（記者黃旭磊攝）

梅樹開花成「聖誕白雪」。（記者黃旭磊攝）

紫斑蝶滿山飛舞。（記者黃旭磊攝）

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