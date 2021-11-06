為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖學研究滿20年 明年將與風櫃荷蘭城400年擴大舉辦

    走過20個年頭，澎湖研討會升格為澎湖學。（記者劉禹慶攝）

    走過20個年頭，澎湖研討會升格為澎湖學。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/06 16:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走過20個年頭的澎湖研究，今年提升為澎湖學！明年更將配合荷蘭人風櫃建城400年，與中央研究院擴大舉辦。今日澎湖學第21屆學術研討會開幕典禮，澎湖縣府會首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等貴賓都出席。

    2001年舉辦第一屆「學術研討會」，與澎湖國際海上花火節一樣，都是賴峰偉第一任縣長任內舉辦，20年來研討會在文化局、地方、中央學術單位共同參與及努力下，已建構成為深入探析、描述地方歷史、人文乃至社會各層面的獨特領域，賦予澎湖研究成長茁壯的基石，成為凝聚地方共識的根柢。

    賴峰偉表示，1622年荷蘭人在風櫃尾建立城堡，顯示澎湖與東亞海域有密切的關聯。明年是風櫃荷蘭城堡建城400年，澎湖學研討會將與中研院共同辦理。此外，文化局也獲文化部經費補助，將對荷蘭城堡重建進行細部規劃，期望能儘早重現歷史風貌。劉陳昭玲則希望文化部盡速展開水下博物館興建，計畫經費多達60億元，建設時間長達10年。

    澎湖縣政府文化局表示，有鑑於澎湖學領域在海洋、交通相關論述較為薄弱，故今年將研討會主題訂為「從海洋、交通視野拓展澎湖學新領域」。研討會即日起一連兩天，進行「異文化的相遇」、「歷代航海與交通」、「水下與考古」及「其他與海洋、交通相關之研究」等4大子題的探討，並安排2場國內專題演講、5場論文口頭發表以及一場綜合座談。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    第19屆「澎湖學」開幕 專題討論水下文化資產
    2019/10/26 12:59

    第19屆「澎湖學」開幕 專題討論水下文化資產
    澎湖遊艇風櫃沉沒 船上71人全數獲救
    2017/04/29 22:12

    澎湖遊艇風櫃沉沒 船上71人全數獲救

    全國電子雙11破盤 5倍再10倍
    青灣二號半潛艇船風櫃擱淺 23人涉水脫困
    2017/04/27 19:05

    青灣二號半潛艇船風櫃擱淺 23人涉水脫困
    「澎湖學」邁入十五年 島嶼研究發表成果
    2015/10/17 13:22

    「澎湖學」邁入十五年 島嶼研究發表成果

    CINDY CHAO珠寶三獲國際博物館典藏
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播