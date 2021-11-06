澎湖學研究滿20年 明年將與風櫃荷蘭城400年擴大舉辦

走過20個年頭，澎湖研討會升格為澎湖學。（記者劉禹慶攝）

2021/11/06 16:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走過20個年頭的澎湖研究，今年提升為澎湖學！明年更將配合荷蘭人風櫃建城400年，與中央研究院擴大舉辦。今日澎湖學第21屆學術研討會開幕典禮，澎湖縣府會首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等貴賓都出席。

2001年舉辦第一屆「學術研討會」，與澎湖國際海上花火節一樣，都是賴峰偉第一任縣長任內舉辦，20年來研討會在文化局、地方、中央學術單位共同參與及努力下，已建構成為深入探析、描述地方歷史、人文乃至社會各層面的獨特領域，賦予澎湖研究成長茁壯的基石，成為凝聚地方共識的根柢。

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賴峰偉表示，1622年荷蘭人在風櫃尾建立城堡，顯示澎湖與東亞海域有密切的關聯。明年是風櫃荷蘭城堡建城400年，澎湖學研討會將與中研院共同辦理。此外，文化局也獲文化部經費補助，將對荷蘭城堡重建進行細部規劃，期望能儘早重現歷史風貌。劉陳昭玲則希望文化部盡速展開水下博物館興建，計畫經費多達60億元，建設時間長達10年。

澎湖縣政府文化局表示，有鑑於澎湖學領域在海洋、交通相關論述較為薄弱，故今年將研討會主題訂為「從海洋、交通視野拓展澎湖學新領域」。研討會即日起一連兩天，進行「異文化的相遇」、「歷代航海與交通」、「水下與考古」及「其他與海洋、交通相關之研究」等4大子題的探討，並安排2場國內專題演講、5場論文口頭發表以及一場綜合座談。

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