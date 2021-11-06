雲林百人齊彩繪 162.1公尺故事牆訴說大航海時代

超過百人共同創作，北港糖廠對面圍牆長162.1公尺的彩繪故事牆揭幕，參與創作的學生做最後修補。（記者黃淑莉攝）

2021/11/06 15:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕由雲林多位在地藝師與北港地區20所國高中、小學生，共計超過百名師生一起創作的彩繪故牆今天熱鬧揭幕，全長162.1公尺，主題以大航海時代的勇敢與冒險精神為主。

故事牆位在北港糖廠對面停車場，將甲種圍籬塗上白漆後創作彩繪，安全且不易脫漆，搭配活動主題由真雲林閣掌中劇團李京曄帶來一段「開台英雄顏思齊」布袋戲演出開場。

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縣府文化觀光處長陳璧君指出，雲林有很深的文化底蘊，透過文化來推廣、宣傳雲林觀光，今年適逢顏思齊開台400年，1621年顏思齊率眾在笨港登陸，進而在水林建庄，「開台400年1621大航海時代顏思齊」系列活動帶大家回到400年前，感受大航海時代的勇敢與冒險精神。

雲林縣長張麗善表示，故事牆是由國寶藝師、插畫家、雲林在地藝術家及水林、北港20所學校超過百人共同彩繪，從中看到台灣的歷史、探索土地及了解台灣生活樣貌。

陳璧君說，「開台400年1621大航海時代顏思齊」系列活動，除在北港糖廠、164線北港滯洪池、水林顏厝寮顏思齊故事館有顏思齊故事策展，後續還有音樂劇、大歷史小旅行等活動，歡迎大家來雲林體驗開台400年活動。

超過百人共同創作，北港糖廠對面圍牆長162.1公尺的彩繪故事牆揭幕。（記者黃淑莉攝）

超過百人共同創作，北港糖廠對面圍牆長162.1公尺的彩繪故事牆揭幕。（記者黃淑莉攝）

參與故事牆創作的藝師、學生代表一起合影。（記者黃淑莉攝）

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